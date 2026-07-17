Ο «ισχυρός άνδρας» του ΠΑΟΚ Αριστοτέλης Μυστακίδης θα βρεθεί στην PAOK Sports Arena τη Δευτέρα (20/7) στην επίσημη παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν.

Σε ρυθμούς Τσέντι Όσμαν κινείται όλος ο ΠΑΟΚ, καθώς τη Δευτέρα (20/7) το απόγευμα στην PAOK Sports Arena θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου φόργουορντ.

Η συμφωνία με τον Όσμαν προκάλεσε «σεισμό» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και αλλάζει τα δεδομένα για τον «δικέφαλο». Ο κόσμος ανυπομονεί να τον υποδεχθεί και ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Αριστοτέλης Μυστακίδης δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη σημαντική στιγμή στην ιστορία του συλλόγου, καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα (αν όχι το μεγαλύτερο) deal που έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ.

Το αφεντικό του «δικεφάλου» αναμένεται να υποδεχθεί τον Τσέντι Όσμαν και να τον καλωσορίσει στην οικογένεια του «δικεφάλου». Άλλωστε, έχουν ήδη συνομιλήσει αρκετά οι δυο άνδρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Στην κορυφαία στιγμή της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου με την απόκτηση ενός από τους σπουδαιότερους παίκτες της Ευρώπης ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα είναι εκεί και θα σηματοδοτήσει με την παρουσία του την αρχή της νέας εποχής για τον ΠΑΟΚ.

