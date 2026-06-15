Το είπαν κι έγινε: Σε εργοτάξιο μετατράπηκε ήδη το ΣΕΦ, κατέβηκε με προστατευτικά το Cube

To ΣΕΦ έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο και το Gazzetta σας μεταφέρει εικόνες από τις αλλαγές.

«Ήταν το τελευταίο ματς στο ΣΕΦ όπως το ξέρουμε. Από Δευτέρα ξεκινάνε οι εργασίες. Όταν μπούμε στο νέο ΣΕΦ θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους. Θα συνεχίσουμε». είχαν πει οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Stoiximan GBL.

Και ήδη αυτή η δήλωση παίρνει σάρκα και οστά. Ξεκίνησαν οι εργασίες ήδη στο ΣΕΦ, ενώ έχει αφαιρεθεί και το παρκέ, τα κορτ σιτς και τα δημοσιογραφικά θεωρεία. Επίσης έχει τυλιχθει το cube για προστασία.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή, 48 ώρες μετά τη φιέστα, όπου έκλεισε η σεζόν των Πειραιωτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δείτε το video του Gazzetta