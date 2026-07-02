Ο Μπριν Ταϊρί θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ και τη σεζόν 2026-27, κάτι που ανακοίνωσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ και ο Μπριν Ταϊρί αναμενόταν να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί και τη νέα σεζόν με τις δύο πλευρές να δείχνουν θετική διάθεση. Και πλέον η παραμονή του γκαρντ έγινε επίσημη.

Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ έφτιαξε ένα video για την παραμονή του παίκτη και ρώτησε τον κόσμο: «Είστε έτοιμοι για την δεύτερη σεζόν;».

Ο Ταϊρί αποτέλεσε έναν εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας της Θεσσαλονίκης την σεζόν που τελείωσε, έχοντας 15.4 πόντους, 5.3 ασίστ και 3.1 ριμπάουντ ανά ματς στο πρωτάθλημα. Στο FIBA Europe Cup μέτρησε 17.9 πόντους, 3.7 ασίστ και 3 ριμπάουντ.