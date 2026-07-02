ΠΑΟΚ: Έμεινε ο Ταϊρί
Ο ΠΑΟΚ και ο Μπριν Ταϊρί αναμενόταν να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί και τη νέα σεζόν με τις δύο πλευρές να δείχνουν θετική διάθεση. Και πλέον η παραμονή του γκαρντ έγινε επίσημη.
Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ έφτιαξε ένα video για την παραμονή του παίκτη και ρώτησε τον κόσμο: «Είστε έτοιμοι για την δεύτερη σεζόν;».
Ο Ταϊρί αποτέλεσε έναν εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας της Θεσσαλονίκης την σεζόν που τελείωσε, έχοντας 15.4 πόντους, 5.3 ασίστ και 3.1 ριμπάουντ ανά ματς στο πρωτάθλημα. Στο FIBA Europe Cup μέτρησε 17.9 πόντους, 3.7 ασίστ και 3 ριμπάουντ.
Are you ready for season 2?#PAOK ⚪️⚫️ #tyreeishere 🔒 #onemoreyear pic.twitter.com/PCXG2m9KDD— PAOK BC (@PAOKbasketball) July 2, 2026
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