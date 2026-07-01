Ομορούγι: «Σαν οικογένεια για μένα ο ΠΑΟΚ»

Ο Κλίφορντ Ομορούγι μίλησε για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Κλίφορντ Ομορούγι θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο Νιγηριανός σέντερ μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το γεγονός ότι παρέμεινε κάτοικος Θεσσαλονίκης, ενώ αναφέρθηκε και στην κουβέντα που είχε με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Αναλυτικά

«Νιώθω υπέροχα που θα επιστρέψω για να αγωνιστώ στον ΠΑΟΚ για μία ακόμη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ είναι σαν οικογένεια για μένα από την πρώτη μέρα που με υποδέχτηκαν. Είμαι ο εαυτός μου, αισθάνομαι άνετα, μπορώ να ανταγωνιστώ τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας, οπότε ερχόμενος για μία ακόμη σεζόν στον ΠΑΟΚ, θα δείξω μία διαφορετική, καλύτερη και πιο ώριμη πλευρά μου. Είναι μία ευκαιρία για μένα να συνεχίσω να βελτιώνομαι».

Για την κουβέντα που είχε με τον Τρινκιέρι: «Mιλήσαμε με τον κόουτς και μου είπε κυρίως αυτά τα οποία θα πρέπει να δουλέψω και να διορθώσω για να βελτιωθώ. Ξέρω ότι είναι πολύ απαιτητικός, είναι εκείνος ο προπονητής που θα σου δείξει τα λάθη σου για να τα διορθώσεις. Όσο υπάρχει κάποιος που θα με πιέζει και θα με βοηθά να διορθώνω τα λάθη μου και να βελτιώνομαι, πιστεύω ότι αυτό μόνο καλό μπορεί να μου κάνει και σίγουρα από την πλευρά μου θα κάνω ότι καλύτερο για την ομάδα.

Από την στιγμή που πέρσι το καλοκαίρι έφυγα από τις ΗΠΑ, δεν είχα χρόνο να δω την οικογένειά μου. Οπότε αυτό θέλω να κάνω τώρα. Να πάω σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης όπου είναι τα αδέρφια μου, να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω και να είμαι έτοιμος για την επόμενη σεζόν. Μου λείπει ήδη η ομάδα και αυτή η καθημερινότητα που είχαμε με όλα τα παιδιά. Κάνω τις προπονήσεις μου, όπως έχει ζητήσει και ο κόουτς, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό από την ατμόσφαιρα που υπάρχει όταν είμαστε όλοι μαζί στην ομάδα».

Το δικό μήνυμά του στον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Οι φίλαθλοί μας ξέρουν ότι παίζω πάντα με ενέργεια. Αυτοί από την πλευρά του μας δίνουν τη δική τους ενέργεια και τους ευχαριστώ για αυτό. Να ξέρουν ότι πάντα θα είμαι εκεί να παίζω με ενέργεια και όσο καλύτερα μπορώ για την ομάδα».