Άρης: Ανακοίνωσε sold out με 4.191 «ευχαριστώ»
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Τα εισιτήρια διαρκείας του Άρη για τη σεζόν 2026-27 εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, με την ΚΑΕ να ευχαριστεί τον κόσμο για τη μαζική στήριξη και να στέλνει ένα συμβολικό μήνυμα.
Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ επέλεξε να στείλει και ένα συμβολικό μήνυμα, γράφοντας «4191 ευχαριστώ», καθώς ο αριθμός των διαρκείας που διατέθηκαν αντιστοιχεί σε έναν συμβολισμό που, αν διαβαστεί ανάποδα, παραπέμπει στο 1914, έτος ίδρυσης του συλλόγου.
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