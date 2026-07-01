Τα εισιτήρια διαρκείας του Άρη για τη σεζόν 2026-27 εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, με την ΚΑΕ να ευχαριστεί τον κόσμο για τη μαζική στήριξη και να στέλνει ένα συμβολικό μήνυμα.

Τα εισιτήρια διαρκείας του Άρη για τη σεζόν 2026-27 εξαντλήθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με την ΚΑΕ να εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της προς τον κόσμο της ομάδας για τη μαζική ανταπόκριση και τη στήριξή του.