Ο Αμίν Νούα αποχαιρέτησε τον Άρη μέσω μίας ανάρτησης στο Instagram.

Έτοιμος για μία νέα εμπειρία στην καριέρα του είναι ο Αμίν Νούα. Μετά από μία εξαιρετική σεζόν με τον Άρη, όπου ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας, ο Γάλλος αποχώρησε και πλέον θα φοράει τη φανέλα της Μάλαγα.

Ο Νούα μέσω μίας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρέτησε τον Άρη αλλά και τον κόσμο της ομάδας, γράφοντας ότι ήταν τιμή του να φοράει αυτή τη φανέλα.

Η ανάρτηση του Νούα

«Προς τους φιλάθλους του Άρη. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας από την πρώτη ημέρα μέχρι και το τέλος. Ήταν τιμή μου να φορέσω αυτή τη φανέλα και θα είμαι πάντα ευγνώμων για τον τρόπο με τον οποίο σταθήκατε δίπλα μου σε όλη αυτή τη διαδρομή. Πίστευα πραγματικά ότι αυτό ήταν ένα ταξίδι που θα συνεχίζαμε να χτίζουμε μαζί για πολλά ακόμη χρόνια.

Οι αρχές μου δεν άλλαξαν ποτέ. Οι συνθήκες άλλαξαν. Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν. Φεύγω περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί και με απόλυτο σεβασμό για τους ανθρώπους που γέμιζαν το γήπεδο σε κάθε παιχνίδι. Σας ευχαριστώ για όλα. Εμπιστεύομαι το timing του Θεού. Πάντα».