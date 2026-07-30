Ο Αμίν Νούα είναι οριστικά παίκτης της Μάλαγα καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποδέσμευσής του από τον Άρη και υπογραφής διετούς συμβολαίου στην ισπανική ομάδα.

Άρης και Αμίν Νούα οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους καθώς ο Γάλλος φόργουορντ αποδεσμεύτηκε από τους «κίτρινους» και αυτομάτως ενεργοποιείται η συμφωνία του με τη Μάλαγα η οποία προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών έναντι 1.1 εκατ. ευρώ. Αυτή η εξέλιξη χαρακτηρίζεται αναμενόμενη και μετά από ένα σημείο… αναπόφευκτη. Αναμενόμενη γιατί στο τέλος της περασμένης περιόδου ο μεν 28χρονος φόργουορντ επιχείρησε να βρει συμβόλαιο σε ομάδα της Euroleague έχοντας σκοπό την χρήση του σχετικού όρου αποδέσμευσης έως τις 15 Ιουλίου. Αναπόφευκτη διότι ο Άρης προχώρησε στην απόκτηση των Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, Ι Τζέι Λίντελ για τη θέση «4» δείχνοντας ότι δεν υπολόγιζε τον διεθνή Γάλλο.

Κι έτσι ακολούθησε διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα στη διάρκεια του οποίου ο μεν Άρης ξεκαθάρισε ότι δεν είχε σκοπό να αποδεσμεύσει τον παίκτη για να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα (σ. σ. πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΑΕΚ είχε εκφράσει ενδιαφέρον και προσέφερε ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ για διετές συμβόλαιο) και ο δε παίκτης ζήτησε την ελευθέρας του. Υπό αυτές τις συνθήκες, το ενδιαφέρον της Μάλαγα κάθισε «βολικά» και για τις δύο πλευρές. Ο Άρης αποδεσμεύτηκε από ένα τριετές συμβόλαιο 1.7 εκατ. ευρώ και ο παίκτης εξασφάλισε (για την επόμενη διετία) τις απολαβές που προέβλεπε η σύμβασή του με τον Άρη.

Μάλιστα η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την αποδέσμευση του παίκτη και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν πάντως ότι η συμφωνία εμπεριέχει κι έναν όρο ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στον Άρη να ματσάρει κάθε προσφορά ελληνικής ομάδας - με την εκπνοή του συμβολαίου του παίκτη στη Μάλαγα - διατηρώντας έτσι τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του το καλοκαίρι του 2028.

Ο Μήτρου Λονγκ (μπορεί να) είναι ο επόμενος

Επόμενος στόχος των «κίτρινων» είναι ο δανεισμός του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ ο οποίος έχει ενημερωθεί σχετικά και μάλιστα ο ατζέντης του βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης ομάδας. Πριν την ολοκλήρωση της περσινής χρονιάς, ο Άρης είχε προχωρήσει στην επέκταση του συμβολαίου του Ελληνοκαναδού γκαρντ καθώς όμως άλλαξαν τα οικονομικά δεδομένα και διαφοροποιήθηκε το αγωνιστικό πλάνο, ο Μήτρου Λονγκ έπαψε να είναι μέρος του σχεδίου. Το μέλλον αυτής της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από τις προτάσεις που θα βρεθούν και την αγωνιστική προοπτική που θα περιλαμβάνουν καθώς ήδη ο παίκτης απέρριψε το ενδεχόμενο μετακόμισης σε τρεις ελληνικές ομάδες.

Εφόσον βρεθεί λύση στην υπόθεση του Μήτρου Λονγκ και με το δεδομένο της απόκτησης του Θανάση Αντετοκούνμπο, αυτομάτως θα διαμορφωθεί ρόστερ 15 παικτών. Αυτός είναι και ο επιθυμητός αριθμός από τον Βασίλη Σπανούλη οπότε δεν τίθεται ζήτημα παραχώρησης παίκτη άλλου παίκτη.