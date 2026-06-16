All In του Παναθηναϊκού για Ομπράντοβιτς, έρχονται ανακοινώσεις για Ολυμπιακό | Gazz Floor LIVE by Novibet
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Το Gazz Floor LIVE by Novibet επιστρέφει με φουλ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό! Ομπράντοβιτς, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Άταμαν και πολλά ακόμη, με το... τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 12:00.
Το Gazz Floor LIVE by Novibet επιστρέφει με φουλ ρεπορτάζ από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Ο Αντώνης Καλκαβούρας μαζί με τον ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, Γιώργο Κούβαρη και τον ρεπόρτερ Ολυμπιακού, Αχιλλέα Μαυροδόντη, παραθέτουν πληροφορίες σχετικά με τις επόμενες κινήσεις των Αιωνίων.
Η υπόθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, το αντίο του Άταμαν και οι Μοντέρο - ΜακΙντάιρ και πολλά ακόμη!
Ραντεβού στις 12:00 στο Gazz Floor LIVE by Novibet!
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