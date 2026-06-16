All In του Παναθηναϊκού για Ομπράντοβιτς, έρχονται ανακοινώσεις για Ολυμπιακό | Gazz Floor LIVE by Novibet

Το Gazz Floor LIVE by Novibet επιστρέφει με φουλ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό! Ομπράντοβιτς, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Άταμαν και πολλά ακόμη, με το... τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 12:00.

Το Gazz Floor LIVE by Novibet επιστρέφει με φουλ ρεπορτάζ από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ο Αντώνης Καλκαβούρας μαζί με τον ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, Γιώργο Κούβαρη και τον ρεπόρτερ Ολυμπιακού, Αχιλλέα Μαυροδόντη, παραθέτουν πληροφορίες σχετικά με τις επόμενες κινήσεις των Αιωνίων.

Η υπόθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, το αντίο του Άταμαν και οι Μοντέρο - ΜακΙντάιρ και πολλά ακόμη!

Ραντεβού στις 12:00 στο Gazz Floor LIVE by Novibet!