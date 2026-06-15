Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε σχετικά με την διαιτησία των τελικών.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τοποθετήθηκε για τους τελικούς της Stoiximan GBL και την διαιτησία σε αυτούς.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στους τελικούς του 2024 και του 2025, ενώ για το 2026, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι φίλοι του Ολυμπιακού του έστειλαν πολλά μηνύματα, στα οποία ανάφεραν, σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πως «δεν το αξίζαμε…Η Τσαρούχα ειδικά σας έσφαξε απροκάλυπτα».

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Insta Story του:

«Όσο δεν αλλάζει δεδομένα είναι υπο τις ευλογίες σας

Είμαι βέβαιος ότι οι λίγοι άνθρωποι που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ είτε παρακολουθούν οι ίδιοι είτε έχουν συμβούλους που τους μεταφέρουν το τι γίνεται..Το είμαι βέβαιος το ξανατονίζω.

Λοιπόν το 2024 όλοι μιλούσαν για Πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού μέσα στο ΣΕΦ παίζοντας εναντίον 8. Ο 4ος τελικός έχει ήδη μείνει στην ιστορία και δύσκολα θα ξεπεραστεί ποτέ…οι πιο “αντικειμενικοί” λέγαν. Ο Παναθηναϊκός το πήρε μάγκικα σε αντίξοες συνθήκες.

Το 25 ήταν συνεχείς η εύνοια κάτι που γνωρίζω πως άρχισε να γίνεται γνωστό ότι κάτι δεν πάει καλά στο μπάσκετ..

Εδώ να τονίσω ότι κανείς δεν ενημέρωνε ότι πέρα από αυτά σε αγώνες του Προμηθέα που εντελώς τυχαία είχε κατά γενική ομολογία ..καλές διαιτησίες και περίεργα μεγάλη αριθμητική υπεροχή στις κατηγορίες που εμπλέκονται αποφάσεις διαιτητών.

Πάλι εντελώς τυχαία οι ομάδες που ήταν κατά του Λιόλιου ήταν αυτές που είχαν παράπονα..

Πάμε στο 2026 …φέτος Επιλέχθηκε που κρίνει τον Πρωταθλητή,διαιτητής όπου ξέρει καλά η ΕΟΚ ότι όφειλε να προσταγέψει την ακεραιότητα των τελικών…είδωμεν. Στους δυο αγώνες που ήταν η ατραξιόν, οι βολές των αγώνων ήταν σε πρωτοφανές επίπεδο μεγάλη η διαφορά όπως και υπήρξαν αποφάσεις που, έχοντας ένα λογαριασμό που λαμβάνει 50,000 μηνύματα σε καθημερινή βάση, θα σας πω ότι ίσως και να έχω λάβει περισσότερα μηνύματα από Ολυμπιακούς που λένε ότι δεν το αξίζαμε…Η Τσαρούχα ειδικά σας έσφαξε απροκάλυπτα. Όλα τα μηνύματα είναι στην διάθεση οποιου σκεφτεί καταγγελίες………»