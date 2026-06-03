Ο Άρης έκανε το colpo grosso του καλοκαιριού καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη και την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας τριών χρόνων!

Τα μεγάλα σχέδια απαιτούν ιδιαίτερες προσωπικότητες για να τα εκτελέσουν και ο Άρης πρόσθεσε στο δυναμικό του μία από τις σπουδαιότερες του ελληνικού μπάσκετ. Αυτό που φάνταζε απίθανο πριν από περίπου τρεις μήνες πλέον είναι πραγματικότητα και μάλιστα αποτελεί το γεγονός του καλοκαιριού. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πλέον – με κάθε επισημότητα – ο νέος προπονητής του Άρη καθώς η ΚΑΕ προχώρησε στην επισημοποίηση της συμφωνίας έπειτα από την… προειδοποιητική βολή που προηγήθηκε με την επιβεβαίωση των προχωρημένων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια κίνηση η οποία ανατρέπει ισορροπίες, όπως σημείωσε και ο ατζέντης του V-SPAN, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, σε post του στον λογαριασμό του στα social media. Είναι μια συμφωνία στην οποία ελάχιστοι είχαν πιστέψει με εξαίρεση τους ανθρώπους του Άρη και κυρίως τον Νίκο Ζήση όταν ο General Manager των «κίτρινων» έθεσε σε εφαρμογή το σχετικό σχέδιο. Κι αν μέχρι τα μέσα του Μάη οι πιθανότητες έδειχναν αρκετά περιορισμένες, όλα άρχισαν να αλλάζουν στις τελευταίες δέκα ημέρες όπου ο Άρης έδειξε στον ομοσπονδιακό τεχνικό ό,τι τον ήθελε όσο τίποτε άλλο.

Η γενναία αύξηση του αγωνιστικού προϋπολογισμού με σκοπό να εναρμονισμό των συνθηκών συνεργασίας στις προϋποθέσεις που είχε θέσει ο Βασίλης Σπανούλης άρχισαν να καλύπτουν – με γοργούς ρυθμούς – την όποια απόσταση υπήρχε και μάλιστα από την περασμένη εβδομάδα οι δύο πλευρές, έχοντας συμφωνήσει στους βασικούς άξονες του πλάνου, μπήκαν σε διαδικασία συμφωνίας και επί των λεπτομερειών. Στη Θεσσαλονίκη, η διαφαινόμενη συνεργασία κυριάρχησε παντού κι έγινε… talk of the town για να φτάσουμε στην τωρινή κατάληξη. Την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης η οποία προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με συνολικές απολαβές, για όλο το τεχνικό επιτελείο, οι οποίες πλησιάζουν τα 4.000.000 ευρώ:

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο, γεννηθείς στις 7 Αυγούστου του 1982, Βασίλης Σπανούλης είναι προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και ένας από τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών στην Ευρώπη.

Ξεκίνησε την αγωνιστική σταδιοδρομία του στη Λάρισα και το 2003 μεταγράφηκε στο Μαρούσι, όπου έμεινε έως το 2005. Τη σεζόν 2005-06 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, πριν κάνει το βήμα για το ΝΒΑ και τους Houston Rockets.

Το καλοκαίρι του 2007 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε έως το 2010. Εκείνη τη χρονιά έκανε τη μετάβαση στον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε έως το τέλος της καριέρας του, το 2021.

Η προπονητική καριέρα του

Ο νέος προπονητής του ΑΡΗ Betsson ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του το 2022 στο Περιστέρι, όπου έμεινε για δύο σεζόν, οδηγώντας την ομάδα στο Final 4 του Basketball Champions League, το 2024 και κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου κόουτς της σεζόν.

Τον Νοέμβριο του 2024 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Monaco, την οποία οδήγησε στο Final 4 και τον τελικό της Euroleague. Από τη γαλλική ομάδα αποχώρησε τον Μάρτιο του 2026. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών της Ελλάδας από τον Οκτώβριο του 2023. Υπό την καθοδήγησή του, τι αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από το 2009, στο Ευρωμπάσκετ του 2025 όπου κατέλαβε την 3η θέση.