Η Μπουργκ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος κατευθύνεται προς τον Άρη.

Οριστικό τέλος στη συνεργασία της Μπουργκ με τον Άνταμ Μοκόκα ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παίκτης του Άρη.

Ο γαλλικός σύλλογος μέσω ανακοίνωσης, ευχαρίστησε τον πολυτιμότερο παίκτη στους τελικούς του Eurocup και πλέον μετράει αντίστροφα, προκειμένου να υπογράψει με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπως σας είχε αποκαλύψει το Gazzetta.

Ο Άνταμ Μοκόκα με την Μπουργκ αγωνίστηκε σε 54 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και το Eurocup έχοντας 12.1 πόντους μέσο όρο, 4.6 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25.1 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Μπουργκ:

«Ευχαριστούμε, Άνταμ

Πρωταθλητής Ευρώπης. MVP των Τελικών.

Ένας ηγέτης, ένας μαχητής και ένας συγκυβερνήτης της ομάδας, που έδειξε τον δρόμο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι.

Σε ευχαριστούμε που φόρεσες αυτή τη φανέλα με τόση περηφάνια, πάθος και ένταση.

Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια, Άνταμ!».