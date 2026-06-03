Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς με χαρακτηριστική ανάρτηση προανήγγειλε εμμέσως πλην σαφώς την μετακίνηση του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη!

Ο διάσημος ατζέντης και εκπρόσωπος του «Kill Bill» άνοιξε τον δρόμο για την συμφωνία του Βασίλη Σπανούλη με την διοίκηση του Άρη.

Μετά και το επίσημο «διαζύγιο» των «κιτρίνων» με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς, αποτελεί θέμα χρόνου η ανακοίνωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον 44χρονο και ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ελλάδας.

«Κάθε 16 χρόνια είναι η σειρά μου να παίξω ρόλο στην αναδιαμόρφωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Ο λόγος που έκανε αυτήν την ανάρτηση και συνδυάζεται με τον Βασίλη Σπανούλη; Απλούστατα πριν από 16 ακριβώς χρόνια και δη το καλοκαίρι του 2010 ο «Kill Bill» είχε κάνει την μεγάλη αλλαγή στην καριέρα του, μετακομίζοντας από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό.