Η διαρκής αναφορά ονομάτων παικτών όπως αυτά των Μάικ Τζέιμς, Κέβιν Πάντερ οι οποίοι δεν μπορούν να προσεγγιστούν έχουν ενοχλήσει την ΚΑΕ Άρης.

Πολλά απ’ όσα έχουν αναφερθεί στο τελευταίο διάστημα και αφορούν μεταγραφικούς στόχους του Άρη έχουν ξεπεράσει τα όρια της υπερβολής. Από τη μία πλευρά, είναι σαφές ότι όσα διαδραματίζονται στους «κίτρινους» στα τελευταία 24ωρα και ξεκινώντας από την επίτευξη συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη τον έχουν κάνει κάτι περισσότερο από… talk of the town. Από την άλλη πλευρά όμως, η διαρκής αναφορά ονομάτων παικτών οι οποίοι δεν μπορούν να προσεγγιστούν και στην πραγματικότητα δεν εντάσσονται στους στόχους της ομάδας, έχει ενοχλήσει τους πάντες στην ΚΑΕ Άρης. Η τελευταία έχει αυτογνωσία, ξέρει τις δυνατότητές της και κυρίως το οικονομικό status της αγοράς.

Αυτό το μήνυμα έστειλε και η ΚΑΕ Άρης με αφορμή όλα όσα αναφέρθηκαν περί Μάικ Τζέιμς, Κέβιν Πάντερ αλλά και άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζονταν ο Βασίλης Σπανούλης με τον Μάικ Τζέιμς σε δείπνο. Προφανώς έφτασε τα… χέρια του Gazzetta, προφανώς υποβλήθηκαν σχετικές ερωτήσεις για τη χρονική περίοδο αυτής της συνάντησης και σημειώθηκε ότι οι δύο άνδρες είχαν δειπνήσει πριν από περίπου ενάμιση μήνα στην Αθήνα και όχι εντός της εβδομάδας που διανύουμε.

Γενικώς στον Άρη εκφράζουν την ενόχλησή τους από την αναφορά ονομάτων παικτών με υψηλότατα συμβόλαια γιατί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις και παράλληλα υποβαθμίζεται η αξία των κινήσεων που ήδη έχουν γίνει. Γι’ αυτόν τον λόγο μάλιστα ζήτησε να σταματήσει η αναπαραγωγή η οποία σαφέστατα «πουλάει» αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.