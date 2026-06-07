Μίλιτσιτς: «Δύο σπουδαίοι φίλοι ένωσαν τις δυνάμεις τους»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε πολωνικό Μέσο ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Άρη αλλά και στην εντυπωσιακή αλλαγή δεδομένων.

Είναι αλήθεια ότι ο Κροατοπολωνός τεχνικός ήλπιζε στην παραμονή του στην τεχνική ηγεσία του Άρη, αυτό εξάλλου έδειξε μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα «Sport.interia.pl» η οποία προφανέστατα δόθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης τόσο για το τέλος της συνεργασίας με τον ίδιο όσο και για την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία. Πέραν του απολογισμού που έκανε για την παρουσία του στον Άρη αναφέροντας το πώς παρέλαβε την ομάδα και που την οδήγησε, επιβεβαίωσε τι ακριβώς συνέβη στους τελευταίους μήνες με τη θεαματική αλλαγή δεδομένων και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Βασίλη Σπανούλη.

«Στην Ελλάδα, όλα συμβαίνουν γρήγορα. Αυτή τη στιγμή… όλα είναι πάνω στη φωτιά. Τα πράγματα έγιναν ως εξής. Τον Μάρτιο και τον Φεβρουάριο είχαμε ήδη καταστρώσει ένα πλάνο. Ο αγωνιστικός προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς θα ήταν μεταξύ 3.8 και 4 εκατομμυρίων ευρώ. Όσο η σεζόν πλησίαζε προς το τέλος της και ξεκινούσαν τα Playoff, εντάθηκε η ατμόσφαιρα γύρω από το κλαμπ και το μπάτζετ ξαφνικά εκτοξεύτηκε στα 8-8.5 εκατομμύρια ευρώ», είπε και αναφέρθηκε στις αλλαγές.

«Στη διάρκεια του Final Four (της Euroleague) πολλά συνέβησαν. Το κλαμπ άρχισε να έχει σοβαρές συζητήσεις με τον Βασίλη Σπανούλης για τις οποίες ενημερώθηκα. Ο κόουτς παρουσίασε τους όρους του οι οποίοι περιλάμβαναν αύξηση του προϋπολογισμού… κι έτσι εγώ ήμουν σε αναμονή», είπε και αναφέρθηκε στον Νίκο Ζήση αναφέροντας ότι κάνει σημαντική δουλειά στην ομάδα. «Είναι πολύ καλός φίλος του προπονητή Σπανούλη και έχουν οικογενειακούς δεσμούς. Επειδή ο Σπανούλης έχει μεγάλη οικογένεια, ήταν πιο βολικό γι' αυτόν να μείνει και να εργαστεί τοπικά στην Ελλάδα παρά να μετακομίσει πιο μακριά στην Ευρώπη. Όλα πήγαν καλά, ας πούμε, εις βάρος μου, αλλά δεν μετανιώνω. Ούτε για τον εαυτό μου ούτε για αυτούς. Δύο σπουδαίοι φίλοι στο υψηλότερο επίπεδο του μπάσκετ ένωσαν τις δυνάμεις τους. Είναι δύσκολο να θυμώσεις γι' αυτό».

Ρωτήθηκε αν τον ενόχλησαν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. «Όχι γιατί όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα. Από τη στιγμή που τελείωσε το Final Four, ήξερα ότι το θέμα μου θα τελείωνε σε επτά ημέρες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Κι αυτό ήταν καλό. Δεν αλλάζει δραματικά την κατάστασή μου η μία επιπλέον εβδομάδα. Δεν κράτησε μήνες».