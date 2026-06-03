Η ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία των συζητήσεών της με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Άρης είναι μια ανάσα από την ολοκλήρωση του colpo grosso του καλοκαιριού καθώς η ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε ότι απομένει η διευθέτηση λεπτομερειών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη η οποία θα περιλαμβάνει συνεργασία τριών ετών.

Για την ακρίβεια απομένει μόνο η αποτύπωσή της σε μια κόλλα χαρτί. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών διήρκησαν διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών κι αν εκ πρώτης όψεως φαινόταν απίθανο το σενάριο της συμφωνίας και στην πραγματικότητα δεν δίνονταν πιθανότητες μεγαλύτερες του 0.01%, πλέον είναι γεγονός.

Μέσα από τη μεθοδική δουλειά του Άρη, την ολοκληρωτική αλλαγή του πλάνου και την απόφαση μεγαλύτερης επένδυσης με σκοπό τη δημιουργία ρεαλιστικών πιθανοτήτων επιστροφής στην Euroleague, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν πείστηκε απλά, αλλά μέρες τώρα λειτουργεί ως προπονητής του Άρη καθώς απομένουν λεπτομέρειες για την επικύρωση της συνεργασίας.

Αντικειμενικά, οι «κίτρινοι» έκαναν πολλά για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη για την ορθότητα του αγωνιστικού πλάνου τους. Από τις 11 του περασμένου Μάρτη, όταν ο Λαρισαίος τεχνικός αποφάσισε να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Μονακό λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων και του καθεστώτος δυσλειτουργίας του club, ο Άρης άρχισε να βλέπει πιο σοβαρά μια «τρελή» σκέψη. Ανεξαρτήτως της δημόσιας θέσης του με την οποία επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πολιτικής του.

Είναι ευνόητο ότι η παρουσία του Νίκου Ζήση στη θέση του General Manager της ΚΑΕ και λόγω της συγγενικής σχέσης του με τον Βασίλη Σπανούλη ήταν ο παράγοντας καταλύτης γι’ αυτή τη συμφωνία. Όταν ο Νίκος Ζήσης έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του, είναι αλήθεια ότι, τότε δεν υπήρχαν ρεαλιστικές πιθανότητες. Ως γνώστης της αγοράς, ήξερε ότι η προοπτική ομάδων της Euroleague δεν αποτελούσε απλά έναν ισχυρό αντίπαλο αλλά καθιστούσε από δύσκολη έως αδύνατη τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, συν ασφαλώς τα οικονομικά δεδομένα που είχε να διαχειριστεί.

Στην πραγματικότητα όμως, ως οργανισμός, ο Άρης όχι μόνο δεν άφησε την υπόθεση του 44χρονου τεχνικού αλλά αντιλαμβανόμενος τις προϋποθέσεις συνεργασίας, αποφάσισε να προσαρμόσει το σχέδιό του πάνω σε αυτές. Έγινε κατανοητό ότι η προσέγγιση ενός προπονητή και μιας προσωπικότητας του Σπανούλη απαιτεί τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών.

Η ολοκληρωτική αλλαγή των δεδομένων φάνηκε μπαίνοντας στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάη και καθώς είχαν ενταθεί οι συζητήσεις του Βασίλη Σπανούλη τόσο με τον Νίκο Ζήση όσο και με τον ιδιοκτήτη του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό ποσοστό των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, του Ρίτσαρντ Σιάο. Κατά πληροφορίες, η οικογένεια Αντετοκούνμπο λειτούργησε υποστηρικτικά αυτού του εγχειρήματος λόγω και της σχέσης με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.

Από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε όλα και απλά συζητούσαν τις λεπτομέρειες της συνεργασίας. Το τριετές πλάνο που κατέθεσε η ΚΑΕ Άρης έγινε αποδεκτό από την πλευρά του Σπανούλη σε σημείο μάλιστα να λειτουργεί ως νέος προπονητής της ομάδας εδώ και τουλάχιστον τρεις-τέσσερις ημέρες προς την κατεύθυνση δημιουργίας νέας ομάδας.

Πλέον, η ΚΑΕ Άρης επιβεβαιώνει το σύνολο των επαφών καθώς με διαρροή της ανέφερε ότι… «η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται ουσιαστικά στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν από την επίσημη ολοκλήρωσή της».