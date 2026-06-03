Βλαχόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Η βόμβα του Άρη με Σπανούλη και οι λεπτομέρειες του Deal

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος στους Galacticos by Interwetten ανέφερε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη.

Στους Galacticos by Interwetten της Τετάρτης (03/06), ο Βασίλης Βλαχόπουλος αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της οριστικής συμφωνίας, μεταξύ του Βασίλη Σπανούλη και του Άρη.

Συγκεκριμένα αρχικά τοποθετήθηκε, λέγοντας πότε θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση, ενώ τόνισε πως τις τελευταίες ημέρες ο Σπανούλης λειτουργεί ως προπονητής του Άρη και σχεδιάζει την ομάδα της επόμενης χρονιάς.