Βλαχόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Η βόμβα του Άρη με Σπανούλη και οι λεπτομέρειες του Deal
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Ο Βασίλης Βλαχόπουλος στους Galacticos by Interwetten ανέφερε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη.
Στους Galacticos by Interwetten της Τετάρτης (03/06), ο Βασίλης Βλαχόπουλος αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες της οριστικής συμφωνίας, μεταξύ του Βασίλη Σπανούλη και του Άρη.
Συγκεκριμένα αρχικά τοποθετήθηκε, λέγοντας πότε θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση, ενώ τόνισε πως τις τελευταίες ημέρες ο Σπανούλης λειτουργεί ως προπονητής του Άρη και σχεδιάζει την ομάδα της επόμενης χρονιάς.
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