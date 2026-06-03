Ο Βασίλης Σπανούλης θα βρίσκεται στον πάγκο του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ θα έχει μαζί του γνώριμα πρόσωπα για συνεργάτες.

Η συμφωνία του καλοκαιριού μέχρι στιγμής είναι γεγονός, μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη!

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα αναλάβει την ομάδα της Θεσσαλονίκης για την επόμενη τριετία, με απώτερο σκοπό την επιστροφή του «αυτοκράτορα» στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει μαζί του, συνεργάτες τους οποίους εμπιστεύεται και έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα Ηλίας Καντζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης είναι οι δύο που θα πλαισιώσουν τον «Kill Bill» στην άκρη του πάγκου.

Σημειώνεται πως και με τους δύο συνεργάζεται τόσο στην Εθνική ομάδα, ενώ ήταν μαζί και στη Μονακό. Με τον Κώστα Χαραλαμπίδη βρέθηκαν μαζί και στο Περιστέρι, στον πρώτο σταθμό της προπονητικής καριέρας του Βασίλη Σπανούλη.