Ο Άνταμ Μοκόκα αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πρώτες και σημαντικές μεταγραφές του Άρη στην εποχή του Βασίλη Σπανούλη.

Η συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη προκάλεσε σεισμό στη Θεσσαλονίκη και έκρηξη ενθουσιασμού στις τάξεις των φίλων της ομάδας, που βλέπουν τον «πάλαι ποτέ κραταιό αυτοκράτορα» να θέλει να επιστρέψει στο θρόνο του.

Γι’ αυτό και ο νέος τεχνικός των «κιτρίνων» έχει ξεκινήσει να «χτίζει» την ομάδα με στόχο την «εκτόξευση» στην κορυφή! Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον MVP των τελικών του Eurocup και μέχρι πρότινος παίκτη της Μπουργκ Άνταμ Μοκόκα (28χρ., 1.96), ο οποίος θα φοράει τη φανέλα της ομάδας.

Οι συζητήσεις ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί και απομένουν μικρές λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Γάλλο γκαρντ που θα προσδώσει μεγάλη ποιότητα στην περιφέρεια της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο Άνταμ Μοκόκα με τη Μπουργκ αγωνίστηκε σε 54 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και το Eurocup έχοντας 12.1 πόντους μέσο όρο, 4.6 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25.1 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα σημειώνεται πως ο παίκτης είχε δεχτεί δύο προτάσεις από ομάδες του ιαπωνικού πρωταθλήματος (ύψους 700.000 ευρώ), αλλά μετά τον τίτλο του πολυτιμότερου στους τελικούς του Eurocup, ο Άρης ήταν εκείνος που τον κέρδισε με την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ξεκάθαρο πως θα φέρει στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη τους καλύτερους παίκτες ανά θέση που θα «κολλήσουν» μεταξύ τους για να δημιουργήσει το σύνολο εκείνο που θα παίξει το μπάσκετ που επιθυμεί ο ίδιος και στηρίζεται στην πιεστική άμυνα, την αθλητικότητα και το καλό περιφερειακό σουτ.



