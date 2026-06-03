Σε πελάγη ευτυχίας πλέει και ο Ρίτσαρντ Σιάο μετά το «ναι» του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συμφωνία με τον «Kill Bill» ο οποίος θα βρεθεί στην άκρη του πάγκου για τα επόμενα τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα με χαρακτηριστικό story στα social media, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ας ξεκινήσει το show» όντας άκρως εκστασιασμένος για την τελική έκβαση της υπόθεσης.