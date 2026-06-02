Άταμαν: «Είδαμε και στη Euroleague ότι όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και ανεπηρέαστοι, το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει κάτι»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τον πρώτο τελικό στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό (3/6, 21:00), με τον Έργκιν Άταμαν να αναφέρεται στα προβλήματα της ομάδας του, στην διαιτησία και στην αυτοπεποίθησή του πως οι Πράσινοι μπορούν να κερδίσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, έχουν κάνει σπουδαία σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατέκτησαν την EuroLeague, έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητής και παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι για αυτό τον τελικό. Στο Κύπελλο με πλήρες ρόστερ πήραμε καθαρή νίκη. Έχουμε δει και στην Ευρωλίγκα πως εάν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν δίνουν σημασία στην ατμόσφαιρα, οι έδρες δεν παίζουν ρόλο. Η ομάδα που θα παίξει καλύτερα θα κερδίσει. Είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο τελικό και να παίξουμε καλό μπάσκετ. Ο μόνος μας στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη.

Είναι διαφορετικά πράγματα η EuroLeague και το πρωτάθλημα. Στη EuroLeague τελειώσαμε τη σεζόν με αποτυχία. Στοιν αθλητισμό μπορεί να κάνεις μεγάλη σεζόν, αλλά και να μείνεις εκτός. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είχαν μεγάλο μπάτζετ αλλά δεν προκρίθηκαν στο Final Four».

Για τους Σλούκα και Ρογκαβόπουλο: «Και οι δύο κάνουν θεραπεία τώρα. Ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα παίξει. Ο Σλούκας θα προσπαθήσει πριν τον αγώνα και θα αποφασίσουμε πριν το παιχνίδι και για την εξάδα των ξένων».

Για την πηγή της αυτοπεποίθησής του: «Τους κερδίσαμε καθαρά στο κύπελλο. Η EuroLeague είναι διαφορετικό πράγμα. Όλοι είναι απογοητευμένοι με τον αποκλεισμό στο Game 5. Θέλουμε να δείξουμε πως είμαστε σπουδαία ομάδα. Δεν το δείξαμε στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, γιατί είχαμε να παίξουμε 11 μέρες. Αλλά στην Θεσσαλονίκη, σε μια σπουδαία ατμόσφαιρα, παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση πως θα κερδίσουμε. Φυσικά έχοντας σεβασμό στον Ολυμπιακό που είναι πρωταθλητής Ευρώπης».

Για την εξάδα των ξένων: «Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη για τη 12άδα μας. Μόλις ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, πιστεύω θα αποφασίσουμε».

