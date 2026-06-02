Ο Άταμαν ενημέρωσε για την κατάσταση Σλούκα και Ρογκαβόπουλου!

O Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη (21:00, live Gazzetta, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο ΣΕΦ και θέλει να πετύχει το break, για να πάρει προβάδισμα στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε ενόψει του Game 1 και στάθηκε τόσο στη διαιτησία στη Euroleague, όσο και στην κατάσταση των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου.

«Και οι δύο κάνουν θεραπεία τώρα. Ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα παίξει. Ο Σλούκας θα προσπαθήσει πριν τον αγώνα και θα αποφασίσουμε πριν το παιχνίδι για το ρόστερ των ξένων», ανέφερε για τους δύο Έλληνες παίκτες.