Ο Άταμαν ενημέρωσε για την κατάσταση Σλούκα και Ρογκαβόπουλου!
O Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη (21:00, live Gazzetta, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο ΣΕΦ και θέλει να πετύχει το break, για να πάρει προβάδισμα στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.
Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε ενόψει του Game 1 και στάθηκε τόσο στη διαιτησία στη Euroleague, όσο και στην κατάσταση των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου.
«Και οι δύο κάνουν θεραπεία τώρα. Ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα θα παίξει. Ο Σλούκας θα προσπαθήσει πριν τον αγώνα και θα αποφασίσουμε πριν το παιχνίδι για το ρόστερ των ξένων», ανέφερε για τους δύο Έλληνες παίκτες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μήτογλου για «γκάζια» Γιαννακόπουλου: «Θα ήθελα ό,τι έχει αναφερθεί στην προπόνηση να μείνει εντός των αποδυτηρίων»
- Άταμαν: «Είδαμε και στη Euroleague ότι όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και ανεπηρέαστοι, το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει κάτι»
- Προβλήματα και στον Παναθηναϊκό: Χωρίς Σλούκα και Ρογκαβόπουλο η τελευταία προπόνηση εν όψει Ολυμπιακού