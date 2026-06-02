Μήτογλου για «γκάζια» Γιαννακόπουλου: «Θα ήθελα ό,τι έχει αναφερθεί στην προπόνηση να μείνει εντός των αποδυτηρίων»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε ενόψει του πρώτου τελικού του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό την Τετάρτη (21:00, live Gazzetta, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο ΣΕΦ και θέλει να πετύχει το break, για να πάρει προβάδισμα στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL. Ο Ντίνος Μήτογλου ανέφερε πως το εκτός έδρας ματς είναι πρόκληση, ενώ στάθηκε και στην επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση της Δευτέρας.

«Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, έχουμε παίξει τόσες φορές. Γνωρίζουμε επίσης τα προτερήματά μας. Τα μελετήσαμε και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε εναντίον του. Το εκτός έδρας ματς είναι πρόκληση για εμάς και έξτρα κίνητρο».

Για την επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση της Δευτέρας τόνισε: «Διοίκηση και ομάδα είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία. Θα ήθελα ό,τι έχει αναφερθεί στην προπόνηση να μείνει εντός των τεσσάρων γραμμών και των αποδυτηρίων. Σίγουρα απαίτησε κάποια πράγματα που ήταν απόλυτα κατανοητά και φυσιολογικά. Έχουμε έναν στόχο που θέσαμε όλοι μαζί και θα κάνουμε τα πάντα για να τον κατακτήσουμε”.

Για τις απουσίες του Παναθηναϊκού: «Βρισκόμαστε στο τέλος της σεζόν, οι καταπονήσεις είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι ατυχές. Ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος είναι μεγάλες απουσίες, πρέπει να προσαρμόσουμε το πλάνο μας όπως το έχουμε κάνει. Είναι ξεκάθαρα θέμα θέλησης».

Για τη ψυχολογία μετά το τρόπαιο της EuroLeague που πήρε ο Ολυμπιακός ανέφερε: «Είναι ξεκάθαρα σκληρή δουλειά, έχουμε την εμπειρία για αυτές τις καταστάσεις. Οι τελικοί είναι κάτι διαφορετικό, είναι θέμα ενέργειας, θέλησης και ποιος θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος».

Για το που θα κριθούν οι τελικοί: «Είναι θέμα κινήτρου. Θα πέσουν κορμιά, θα γίνουν μάχες. Ο πιο σκληρός θα επιβιώσει».