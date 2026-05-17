Με κορυφαίους τους Λεσόρ, Μήτογλου, Ρογκαβόπουλο και Σορτς, ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από τη Μύκονο κερδίζοντας με 76-90 και πήρε τη πρόκριση στα ημιτελικά με 2-0 νίκες. Αντίπαλος των «πρασίνων» ο ΠΑΟΚ με φόντο την είσοδο τους τελικούς.

Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να μπλέξει σε περιπέτειες, αλλά να «καθαρίσει» με την υπόθεση της πρόκρισης στα ημιτελικά της Stoiximan GBL μια ώρα αρχύτερα. Και δεν άφησε την Μύκονο να ελπίζει σε κάτι καλύτερο από μια καλή και ανταγωνιστική εμφάνιση σε μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η (εύκολη) νίκη και η πρόκριση κατέληξαν σε πράσινα χέρια, με την ομάδα του Άταμαν να είχε σε κεφάτο απόγευμα τους Ματίας Λεσόρ (18π.), Ντίνο Μήτογλου (18π., 9ριμπ.), Νίκο Ρογκαβόπουλο (16π.,7ριμπ., 5ασ.) και Τι Τζέι Σορτς (15π.)

Η διαφορά είχε φτάσει και στους 19 πόντους στην 4η περίοδο (63-82) και έκτοτε απλά έριξαν ταχύτητα οι «πράσινοι» οι οποίοι έχουν μπροστά τους τα ημιτελικά με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Να σημειωθεί ότι ήταν εκτός οι τραυματίες Φαρίντ, Ναν, Σλούκας, Καλαϊτζάκης όπως επίσης και ο Όσμαν (σ.σ. δεν είναι δηλωμένος στο ελληνικό ρόστερ).

Αυτό ήταν και το τελευταίο ματς της Μυκόνου, η οποία και αποχαιρέτησε τη φετινή σεζόν.

Μύκονος – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Χωρίς ένταση ξεκίνησε το παιχνίδι στο κλειστό της Άνω Μεράς. Αμφότερες οι ομάδες κρατούσαν χαμηλά τον ρυθμό στο παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να είχε ισχνό προβάδισμα (14-18 στο 7') λίγο πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (18-19). Στην 1η περίοδο υπήρχε αστοχία έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας από 2/8 τρίποντα και οι δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι κρατούσαν αντίσταση απέναντι στον Παναθηναϊκό και σίγουρα παρουσιάστηκαν πολύ καλύτεροι συγκριτικά με το Game 1 στο «T-Center».

Με τους Μπριγκς (10π.) και Σκουλίδα (8π., 2/3τρ.) κορυφαίους, η Μύκονος βρέθηκε να προηγείται και με πέντε πόντους διαφορά (31-26) στα μέσα του β' δεκαλέπτου αλλά μ' ένα επιμέρους 13-3 με καλύτερους τους Λεσόρ (9π., 3ριμπ.) και Ρογκαβόπουλο (9π., 5ρ., 2ασ.) το «τριφύλλι» άλλαξε το μομέντουμ και έφτασε στο δικό του +5 (34-39) στο 28'.

Το πρώτο μισό του αγώνα έκλεισε στο 39-44 υπέρ του Παναθηναϊκού, με τη Μύκονο να «βγάζει» εξαιρετικό «play» με 0.6'' για τη λήξη του ημιχρόνου. Οι «πράσινοι» είχαν έως εκείνο το σημείο 12/19 δίποντα, 3/13 τρίποντα, 11/14 βολές, 16-4 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 4 λάθη, ενώ η ομάδα του νησιού 10/19 δίποντα, 6/16 τρίποντα, 1/2 βολές 13-4 ριμπάουντ και 12 ασίστ για 6 λάθη.

Με τον Ρογκαβόπουλο να συνέχιζε από εκεί που είχε σταματήσει στο πρώτο ημίχρονο και τον Σορτς να ανεβάζει την απόδοσή του (15π., έως το 25'), ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά στο σκορ (49-59 στο 24') βάζοντας και τις βάσεις για τη νίκη και τη πρόκριση με 2-0 νίκες. Η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς ήταν το +13 για τον Παναθηναϊκό (51-64), με το 3ο δεκάλεπτο να κλείνει στο πράσινο +9 (61-70) με 18/30 δίποντα, 5/16 τρίποντα, 19/24 βολές, ενώ η Μύκονος είχε 17/34 δίποντα, 8/20 τρίποντα και 3/5 βολές.

Το τελευταίο κομμάτι του αγώνα αποτέλεσε τυπική διαδικασία. Ο Παναθηναϊκός έλεγξε απόλυτα το παιχνίδι, έφτασε την διαφορά στο +19 (63-82 στο 35') και ουσιαστικά δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να πάρει τη νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximann GBL.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙ… Νίκος Ρογκαβόπουλος (16π., 7ριμπ., 5ασ.) και Ματίας Λεσόρ (18π., 4ριμπ.)

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ντίνος Μήτογλου (18π., 9ριμπ.) και Τι Τζέι Σορτς (15π.) .

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζάστιν Μπριγκς ήταν και πάλι ο καλύτερος της Μυκόνος έχοντας 17 πόντους με 8/13 δίποντα και 1/2 βολές.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Άπλμπι ο οποίος είχε μόλις 1/5 εντός παιδιάς και 4 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 39-44, 61-70, 76-90.

Παναθηναϊκός - Μύκονος 2-0

Παναθηναϊκός - Μύκονος 99-75 (1-0) Game 2: Μύκονος - Παναθηναϊκός 76-90 (2-0)

MYKONOS BETSSON BC (Coach: V. Ziagkos) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 13 D. SKOULIDAS * 22:02 10 2/2 2/3 0/0 80.0% 0 3 3 2 0 1 0 2 1 -11 15 30 D. CANNADY * 24:58 7 2/6 1/3 0/0 33.3% 0 2 2 5 1 1 0 3 0 -18 8 12 M. HESSON * 15:06 5 1/3 1/2 0/0 40.0% 0 3 3 0 1 0 0 2 0 -10 4 1 T. APPLEBY * 28:08 4 0/0 1/5 1/2 20.0% 0 4 4 4 4 2 0 4 2 -22 5 10 V. KAVADAS * 08:16 2 1/2 0/0 0/0 50.0% 1 1 2 0 2 0 0 4 1 -4 1 BENCH 25 J. BRIGGS 23:37 17 8/13 0/0 1/2 61.5% 3 0 3 1 2 0 4 0 3 -13 17 2 K. MOORE 25:46 13 5/9 1/1 0/0 60.0% 2 4 6 3 1 0 0 1 2 2 17 4 K. RAY 13:17 7 1/1 1/2 2/3 66.7% 0 2 2 1 0 0 0 3 5 -3 8 8 P. GEROMICHALOS 07:15 4 1/2 0/0 2/2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5 14 D. ERMIDIS 10:56 4 1/2 0/1 2/2 33.3% 0 1 1 2 1 0 0 1 0 2 4 22 V. MANTZARIS (C) 17:51 3 0/0 1/4 0/0 25.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 -3 17 G. SIDIROILIAS 02:48 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 TEAM TOTALS 76 22/40 8/21 8/11 49.2% 7 22 29 21 16 5 4 25 17 - 85