Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 1-0 απέναντι στη Μύκονο για την Α' φάση των Playoffs (99-75) θέλοντας να αφήσει πίσω του τα όσα προηγήθηκαν με τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επουλώσει τις ανοικτές πληγές που του άφησε ο αποκλεισμός από τη Βαλένθια ενόψει του Final Four στην Αθήνα. Και αυτό θα το κάνει σιγά-σιγά έχοντας επιστρέψει στις εγχώριες υποχρεώσεις του.

Απέναντι στην Μύκονο έψαχνε τη νίκη με μια καλή εμφάνιση ώστε να ξεχάσει κάπως τα όσα είχαν προηγηθεί τις 10 τελευταίες ημέρες με τις τρεις σερί νίκες από την ισπανική ομάδα. Το τελικό 99-75 αποτυπώνει και το πόσο εύκολα έφτασαν οι «πράσινοι» στη νίκη και στο 1-0 στη σειρά απέναντι στην ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Μια διαφορά που θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη ωστόσο δεν χρειάστηκε να κρατήσουν οι πράσινοι πατημένο το πόδι στο γκάζι. Ο δείκτης του σκορ είχε φτάσει στο.. ρελαντί και στους 31 πόντους στο 29' με τους Μήτογλου (24π.), Γκριγκόνις (15π.) και Τολιόπουλο (15π.) να ήταν οι καλύτεροι για το «τριφύλλι».

Να σημειωθεί ότι δεν αγωνίστηκαν οι Φαρίντ και Ναν λόγω τραυματισμών, όπως επίσης και ο Κώστας Σλούκας ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία μετά την επέμβαση στο γόνατο.

Παναθηναϊκός - Μύκονος: Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να μπει δυνατά στο παιχνίδι χωρίς να έδινε την παραμικρή ελπίδα στη Μύκονο να γίνει ανταγωνιστική. Και το κατάφερε. Μπορεί να υπήρχε η δεδομένη απογοήτευση, αλλά οι παίκτες του Άταμαν έβγαλαν ενέργεια και «έχτισαν» από νωρίς διαφορά στο σκορ δια χειρός Βασίλη Τολιοπούλου (13π., 3/3τρ.). Μαζί με τον Ντίνο Μήτογλου (10π.) ήταν εκείνοι που είχαν ηγηθεί στην πράσινη επίθεση για το +22 (31-9) με την λήξη της πρώτης περιόδου.

Το «τριφύλλι» είχε εξαιρετικά ποσοστά με 7/12 δίποντα και 3/6 τρίποντα, ενώ αντίστοιχα η Μύκονος είχε μετρήσει 3/9 δίποντα και μόλις 1/6 τρίποντα. Από την 2η περίοδο και μετά έπεσε ο ρυθμός που είχε επιβάλλει ο Παναθηναϊκός αλλά το γεγονός αυτό δεν τον απέτρεψε από το να διατηρεί σταθερά την διαφορά πάνω από τους 20-22 πόντους, φτάνοντας και στο +28 (56-28) λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου (56-31).

Ο Μάριους Γκριγκόνις (10π.) είχε μπει στην εξίσωση, την ώρα που η ομάδα από το νησί των ανέμων είχε ξεχωρίσει ο Άπλμπι (13π.). Ο Παναθηναϊκός είχε κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα έχοντας 13/20 δίποντα, 7/13 τρίποντα, 9/10 βολές, 13-3 ριμπάουντ και 15 ασίστ για 4 λάθη, ενώ η Μύκονος είχε «γράψει» στην στατιστική της 7/16 δίποντα, 5/12 τρίποντα, 2/3 βολές, 10-3 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 8 λάθη.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο η συνέχεια αποτέλεσε τυπική διαδικασία στο ματς καθώς ο Παναθηναϊκός είχε κάνει την δουλειά και είχε προδιαγράψει τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά και στο +30 (71-41 στο 25') με τον Ντίνο Μήτογλου να ήταν ο κορυφαίος του Glass Floor. Μάλιστα το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε και στο +31 (82-51) για λογαριασμό των «πρασίνων» λίγο πριν από τη λήξη του γ' δεκαλέπτου (82-53), με τους Γκριγκόνις και Λεσόρ να είχαν συμπληρώσει ιδανικό τον συμπαίκτη τους. Ο Μήτογλου με 24 πόντους ήταν ο καλύτερος του αγώνα, ενώ τον συμπλήρωσαν ιδανικά οι Τολιόπουλος (15π.) και Γκριγκόνις (15π.)

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έψαχνε την εμφατική αντίδραση μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four, ακόμα και αν έπρεπε να το κάνει απέναντι σε μια ομάδα χαμηλότερου ποιοτικού επιπέδου. Φρόντισε να «καθαρίσει» από το πρώτο δεκάλεπτο (31-9) το παιχνίδι έχοντας πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας τα οποία και διατήρησε έως το τέλος.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙ… Ντίνος Μήτογλου (24π.) και Βασίλης Τολιόπουλος (15π.) οι οποίοι ήταν και οι καλύτεροι για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το παιχνίδι.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο συμμετοχής που είχε πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση έχοντας 15 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Τζαστιν Μπριγκς ήταν ο καλύτερος της Μύκονος έχοντας 19 πόντους και 12 ριμπάουντ σε 23 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Μουρ ο οποίος έμεινε στα χαμηλά με 5 πόντους και 4 λαθη.

Τα δεκάλεπτα: 31-9, 56-31, 82-53, 99-75.

Game 2: Μύκονος - Παναθηναϊκός (17/5, 15:15, ΕΡΤ 2 Σπορ)

Μύκονος - Παναθηναϊκός (17/5, 15:15, ΕΡΤ 2 Σπορ) Game 3: Παναθηναϊκός - Μύκονος (28/5, 20:15 - αν χρειαστεί)

PANATHINAIKOS BC AKTOR (Coach: E. Ataman) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 44 K. MITOGLOU (C) * 18:32 24 7/10 0/1 10/10 63.6% 1 3 4 2 1 2 0 1 6 17 27 27 V. TOLIOPOULOS * 24:37 15 2/4 3/5 2/2 55.6% 0 1 1 5 1 2 0 2 2 0 18 17 N. ROGAVOPOULOS * 26:37 11 2/2 2/6 1/2 50.0% 0 2 2 3 1 1 0 1 2 24 10 22 J. GRANT * 05:38 0 0/1 0/0 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 11 N. HAYES-DAVIS * 15:57 0 0/1 0/1 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 3 0 3 1 2 4 BENCH 41 M. GRIGONIS 26:46 15 0/0 4/5 3/4 80.0% 1 0 1 4 0 1 0 3 3 19 19 26 M. LESSORT 18:12 9 4/7 0/1 1/1 50.0% 1 4 5 0 1 2 1 1 4 12 12 20 A. SAMONTOUROV 12:53 8 1/2 2/3 0/0 60.0% 1 2 3 0 0 1 1 1 1 -8 11 5 P. KALAITZAKIS 10:59 6 3/3 0/2 0/0 60.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 0 16 6 0 T. SHORTS 18:39 4 2/5 0/2 0/0 28.6% 1 0 1 8 1 0 0 3 0 5 8 24 G. KOUZELOGLOU 03:16 4 1/3 0/1 2/2 25.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -5 1 41 J. HERNANGOMEZ 17:54 3 0/0 1/2 0/0 50.0% 1 4 5 4 1 0 1 0 2 3 11 TEAM TOTALS 99 22/38 12/29 19/21 50.7% 9 23 32 29 7 12 4 16 23 - 134