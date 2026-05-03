ΠΑΟΚ - Περιστέρι 91-79: Με σόου Μέλβιν το 1-0 του Δικεφάλου

Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο ΠΑΟΚ, με τον Μέλβιν να σταματά στους 29 πόντους, επικράτησε με 91-79 του Περιστερίου και έκανε το 1-0 στη σειρά.

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω τον χαμένο τελικό του FIBA Europe Cup και πήρε τη νίκη απέναντι στο Περιστέρι με 91-79, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL.

Το ματς ήταν ντέρμπι για περίπου 30', όμως στην τέταρτη περίοδο ο ΠΑΟΚ πάτησε γκάζι και πήρε τη νίκη.

Ο Μέλβιν με 29 πόντους ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ, ενώ από την άλλη οι 32 του Νίκολς δεν ήταν αρκετοί.

ΠΑΟΚ - Περιστέρι: Το ματς

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά και με πρωταγωνιστές τους Μουρ, Περσίδη και Άλεν προηγήθηκαν με 14-7, ενώ έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +4 (23-19). Στη δεύτερη περίοδο το Περιστέρι αντέδρασε και πέρασε μπροστά με καλάθια του Νίκολς, όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις από την περιφέρεια. Τα τρίποντα των Φίλλιου, Περσίδη και Ταϊρί, αλλά και οι βολές του τελευταίου, έδωσαν ξανά προβάδισμα στους «ασπρόμαυρους», που πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 48-41.

 

Η ομάδα του Ξανθόπουλου μπήκε εξαιρετικά στο δεύτερο μέρος και με σερί 0-8 προσπέρασε με 48-49, έχοντας τον Νίκολς σε εξαιρετική κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ όμως αντέδρασε άμεσα, έσφιξε την άμυνά του και με επιμέρους 10-0 ανέκτησε τον έλεγχο, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο 64-60. Στην τελευταία περίοδο ο Δικέφαλος κυριάρχησε πλήρως. Με τους Ταϊρί, Μέλβιν, Άλεν και Μουρ να δίνουν λύσεις στην επίθεση, η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα και το Περιστέρι δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έφτασε δίκαια στη νίκη με 91-79.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 48-41, 64-60, 91-79

ΠΑΟΚ

No.ΠαίκτηςΘέσηΛεπτάΠόντοιFG2P3PFTΡιμπ.ΑσίστΛάθηΚλεψ.+/-Index
2C. MelvinPF28:522912/168/94/71/35150+524
5B. TyreePG30:15193/122/51/712/122332+814
6A. KoniarisPG8:0100/10/00/10/00200-61
18N. PersidisPF21:4983/61/22/40/06300+614
26B. MooreC27:14104/64/60/02/25113+1716
0T. AllenSF22:01103/73/60/14/43010+139
10D. SlaftsakisPF0:0000/00/00/00/0000000
11C. OmoruyiC16:2200/00/00/00/04010+24
13T. ZarasG0:0000/00/00/00/0000000
20K. IatridisPF0:0000/00/00/00/0000000
25G. FilliosSG17:3171/40/01/44/45310+211
33T. DimsaSG27:5482/91/21/73/46100+137
Σύνολο9128/6119/309/3126/293814125102

Περιστέρι

No.ΠαίκτηςΘέσηΛεπτάΠόντοιFG2P3PFTΡιμπ.ΑσίστΛάθηΚλεψ.+/-Index
0T. NicholsSG32:563213/219/124/92/23213-1431
1A. CardenasPG23:30136/116/100/11/12422+714
2J. Van TubbergenSF24:4773/63/30/31/24010+86
14D. KaklamanakisC16:2552/62/60/01/26010-215
33V. JankovicPF6:0100/00/00/00/00000-70
3J. PetrakisC4:2200/00/00/00/00000-40
4O. PayneC23:52115/75/70/01/46010+714
5J. IttounasSF9:2600/10/00/10/00000+10-1
7V. MouratosPG13:5000/40/30/10/01321-18-1
22C. HarrisSG24:35114/83/61/22/22131-198
23K. PapadakisPG8:0300/40/20/20/01000-5-3
25W. CariusSF12:1300/10/00/10/03001-43
Σύνολο7933/6928/495/208/13321011880

@Photo credits: INTIME
     

