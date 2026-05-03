Ο ΠΑΟΚ, με τον Μέλβιν να σταματά στους 29 πόντους, επικράτησε με 91-79 του Περιστερίου και έκανε το 1-0 στη σειρά.

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω τον χαμένο τελικό του FIBA Europe Cup και πήρε τη νίκη απέναντι στο Περιστέρι με 91-79, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL.

Το ματς ήταν ντέρμπι για περίπου 30', όμως στην τέταρτη περίοδο ο ΠΑΟΚ πάτησε γκάζι και πήρε τη νίκη.

Ο Μέλβιν με 29 πόντους ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ, ενώ από την άλλη οι 32 του Νίκολς δεν ήταν αρκετοί.

ΠΑΟΚ - Περιστέρι: Το ματς

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά και με πρωταγωνιστές τους Μουρ, Περσίδη και Άλεν προηγήθηκαν με 14-7, ενώ έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +4 (23-19). Στη δεύτερη περίοδο το Περιστέρι αντέδρασε και πέρασε μπροστά με καλάθια του Νίκολς, όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις από την περιφέρεια. Τα τρίποντα των Φίλλιου, Περσίδη και Ταϊρί, αλλά και οι βολές του τελευταίου, έδωσαν ξανά προβάδισμα στους «ασπρόμαυρους», που πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 48-41.

Η ομάδα του Ξανθόπουλου μπήκε εξαιρετικά στο δεύτερο μέρος και με σερί 0-8 προσπέρασε με 48-49, έχοντας τον Νίκολς σε εξαιρετική κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ όμως αντέδρασε άμεσα, έσφιξε την άμυνά του και με επιμέρους 10-0 ανέκτησε τον έλεγχο, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο 64-60. Στην τελευταία περίοδο ο Δικέφαλος κυριάρχησε πλήρως. Με τους Ταϊρί, Μέλβιν, Άλεν και Μουρ να δίνουν λύσεις στην επίθεση, η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα και το Περιστέρι δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έφτασε δίκαια στη νίκη με 91-79.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 48-41, 64-60, 91-79