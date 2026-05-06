Μετά τη νίκη στο «Παλατάκι», ο ΠΑΟΚ και στο κλειστό του «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου με 77-72 και έκανε το 2-0 στη σειρά, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος.

Το ματς ήταν ντέρμπι με πολλές εναλλαγές στο σκοράρισμα, ωστόσο η ομάδα της Θεσσαλονίκης έλεγξε τα τελευταία λεπτά και μπόρεσε να φύγει με το «διπλό», βάζοντας τέλος στη σπουδαία πορεία του Περιστερίου τη φετινή σεζόν.

Επίσης πήρε και την πρόκριση για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL. Σπουδαίο ματς από τον Πάτρικ Μπέβερλι ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Από πλευράς Περιστερίου ξεχώρισε ο φοβερός Τάι Νίκολς με 24 πόντους.

Περιστέρι - ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για τον ΠΑΟΚ που είχε τον Μπέβερλι πρωταγωνιστή (6 π.) και έκανε το (0-8, 2') στο δίλεπτο, ενώ λίγο αργότερα πήρε και διψήφια διαφορά, έπειτα από γκολ φάουλ του Ταϊρί (1-11, 4'). Η κυριαρχία του «δικεφάλου του βορρά», συνεχίστηκε, καθώς ο Άλεν διαμόρφωσε το (3-16, 5').

Η αντίδραση του Περιστερίου

Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου αντέδρασε και με επιμέρους σερί (10-2), μπόρεσε να μειώσει (13-18, 8'), ωστόσο και πάλι ο ΠΑΟΚ με γρήγορο 5-2, είχε απόσταση στη λήξη της πρώτης περιόδου (15-23. 10').

Στα πρώτα λεπτά του 2ου 10λεπτου, το Περιστέρι είχε τον έλεγχο και μετά από καλάθι του Μουράτου έκανε το (19-23, 11'), μειώνοντας στους τέσσερις.

Ο Χάρις βρήκε εύστοχο τρίποντο, διεύρυνε το σερί της ομάδας του στο (7-0) έφερε το ματς στον πόντο (22-23, 13'). Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί! Πέιν, Καρνέντας και Νίκολς ευστόχησαν σε δίποντο, με το «κοντέρ» στο 2ο δεκάλεπτο να γράφει (15-0) και το Περιστέρι να περνάει μπροστά (28-23, 14').

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε και με τον Ταϊρί ισοφάρισε τον αγώνα στους 30 πόντους (14'), ενώ ο Μπέβερλι και ο Μουρ έβαλαν ξανά μπροστά την ομάδα τους (30-34, 17') με το σερί να είναι (2-11) υπέρ των φιλοξενούμενων και να κλείνουν το πρώτο μέρος με +1 (35-36, 20').

Κυρίαρχος ο Μπέβερλι... οδηγούσε τον ΠΑΟΚ

Μετά την ανάπαυλα, το Περιστέρι συνέχισε να είναι τρομερά άστοχο έξω από τη γραμμή των 6.75μ (2/17, 11%!) και ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύτηκε με τον Μπέβερλι να ευστοχεί σε ζευγάρι βολών και να διαμορφώνει το (35-40, 23'). Η καλή κυκλοφορία από την πλευρά των Θεσσαλονικών στην επίθεση συνεχίστηκε και με συνεχόμενα καλάθια στο μπροστινό μέρος του παρκέ, διατήρησε το προβάδισμα (41-47, 25').

Το σύνολο του Παντελή Μπούτσκου συνέχισε να είναι μπροστά στο σκορ και με... μπροστάρη τον Μπέβερλι ο οποίος ήταν ασταμάτητος (19π, 6 ριμπ. 8 ασίστ, 18'), έδωσε εκ νέου...αέρα 9 πόντων στην ομάδα του (45-54, 28').

Το Περιστέρι με γρήγορο (6-0)... ψαλίδισε εν νέου την απόσταση και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο πίσω με τρεις πόντους (51-54, 30').

Η 4η περίοδος ξεκίνησε με τον Γιάνκοβιτς να μειώνει στον πόντο (53-54, 31'), ωστόσο ο Ταϊρί είχε την απάντηση και με τρίποντο έκανε ξανά το (53-57, 32'), ενώ λίγο αργότερα ο Περσίδης ευστόχησε και αυτός με τη σειρά του σε τρίποντο (55-61, 32').

«Δραματικό» φινάλε...

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να ευστοχεί σε τρίποντα και ο Ντίμσα... εκτόξευσε τη διαφορά στους 11 (57-68, 33'). Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε εκ νέου αντίδραση και πραγματοποιώντας σερί (7-0), διαμόρφωσε το (64-68, 35'). Η καλή άμυνα του Περιστερίου συνεχίστηκε και μπόρεσε να φέρει το ματς στον πόντο (67-68, 37').

Ο Νίκολς με γκολ φάουλ ισοφάρισε (70-70, 37'), όμως ο Ντίμσα βρήκε μεγάλο τρίποντο και έδωσε ξανά προβάδισμα τριών πόντων στον ΠΑΟΚ (70-73, 38'). Μετέπειτα ξανά ο Νίκολς ευστόχησε δύσκολο δίποντο και έφερε το ματς στον πόντο (72-73, 39').

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης με 39.4 δευτερόλεπτα είχε την επίθεση, ο Περσίδης αστόχησε για τρεις, ωστόσο πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και στη συνέχεια πήρε το φάουλ για δύο βολές ο Ταϊρί. Ευστόχησε στις βολές και στη συνέχεια ο Νίκολς αστόχησε για τρεις με το σκορ να είναι στο (72-75). Ο Ταϊρί ξανά πήγε στις βολές και αφού ευστόχησε σε νέο ζευγάρι, έδωσε προβάδισμα νίκης στον ΠΑΟΚ (72-77), που «κλείδωσε» την πρόκρισή του στα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-36, 51-54, 72-77

MVP ΗΤΑΝ Ο ... Πάτρικ Μπέβερλι με 19 πόντους (3/5 τρίποντα, 1/2 τρίποντα, 10/10 βολές), 9 ριμπάουντ, 9 ασίστ, συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης .

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο ... Τάι Νίκολς με 24 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Τα 3/23 τρίποντα του Περιστερίου (13%).

Peristeri POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF FLD +/- EFF STARTERS 0 T. Nichols SG 31:15 24 9/20 45% 7/11 63% 2/9 22% 4/5 80% 1 1 2 3 6 0 2 4 4 4 -8 19 1 A. Cardenas PG 23:01 6 2/8 25% 2/6 33% 0/2 0% 2/2 100% 3 0 3 2 3 0 0 4 4 5 -16 8 2 J. Van Tubbergen SF 23:43 8 3/9 33% 3/8 37% 0/1 0% 2/2 100% 0 5 5 0 1 0 0 2 2 2 -13 6 14 D. Kaklamanakis C 16:04 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 0 1 1 1 -19 1 33 V. Jankovic PF 11:04 4 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 -9 3 BENCH 3 J. Petrakis C 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 O. Payne C 23:56 10 5/5 100% 5/5 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 0 0 1 0 2 2 0 14 16 5 J. Ittounas SF 3:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 7 V. Mouratos PG 13:21 8 4/9 44% 4/6 66% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 3 3 1 6 4 22 C. Harris SG 16:17 9 3/5 60% 2/3 66% 1/2 50% 2/2 100% 0 3 3 0 0 0 0 1 1 4 8 10 23 K. Papadakis PG 12:23 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 8 -1 25 W. Carius SF 25:50 3 1/5 20% 1/2 50% 0/3 0% 1/2 50% 4 5 9 1 3 1 0 2 2 3 11 10 TOTAL 72 27/68 39% 24/45 53% 3/23 13% 15/17 88% 11 24 35 9 11 13 2 2 23 22 77