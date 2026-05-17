Το 1-1 στη σειρά έκανε ο Άρης, επικρατώντας της ΑΕΚ με 90-81 στο «Αλεξάνδρειο» στο Game 2 των play-offs της Stoiximan GBL.
Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μπράις Τζόουνς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους. Στον αντίποδα για την ΑΕΚ, τρομερή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με 30 πόντους!
Το Game 3 θα γίνει τη Δευτέρα 25/05 στη SUNEL Arena.
Άρης - ΑΕΚ: Ο αγώνας
Ο γρήγορος ρυθμός ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να ξεκινάει... καυτός έξω από τη γραμμή των 6.75μ (2/2, 6π.) και να δίνει το προβάδισμα στην ΑΕΚ (3-6, 3'). Ο Άρης είχε την απάντηση, με τον Αμίν Νουά να ευστοχεί σε τρίποντο και να διαμορφώνει το (10-8, 4'), ωστόσο ο Χαραλαμπόπουλος με εκ νέου εύστοχο σουτ τριών πόντων, μείωσε (12-11, 5') με τον ίδιο να φτάνει τους 9 πόντους (3/3 τρίποντα!).
Ο φόργουορντ της ΑΕΚ δεν σταμάτησε! Ευστόχησε στο 4ο τρίποντό του και έκανε το (14-17, 7'), ενώ λίγο αργότερα διαμόρφωσε το (15-21, 8'), κάνοντας 16 τους πόντους του (4/4 τρίποντα, 1/1 δίποντα, 2/2 βολές). Προς το φινάλε του πρώτο δεκαλέπτου, ο Άρης βελτίωσε την άμυνά του και με τρίποντο του Άντζουσιτς πήρε το προβάδισμα (25-23, 10').
Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου αμφότερες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ στα πρώτα λεπτά, με τον Άντζουσιτς να συνεχίζει να είναι ο παίκτης που έβρισκε λύσεις στην επίθεση του Άρη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μέσω της καλής κυκλοφορίας στο μπροστινό μέρος του παρκέ, είχε τον έλεγχο και πήρε... αέρα πέντε πόντων, έπειτα από καλάθι του Τζόουνς (41-35, 16').
Οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να ανακάμψουν, πραγματοποιώντας γρήγορο σερί 4-0 και παρέμειναν κοντά (41-39, 17'). Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρος, ο Άρης πήρε ξανά +6 (49-43, 19'), όμως και πάλι ο Χαραλαμπόπουλος με εκ νέου τρίποντο, μείωσε (49-46, 19'), φτάνοντας τους 23π. (5/5 τρίποντα!), ωστόσο ο Νούα απάντησε γρήγορα, δίνοντας ξανά το προβάδισμα των έξι πόντων στην ομάδα του του, ενώ ο Λεκαβίτσιους στην τελευταία επίθεση της ΑΕΚ... ψαλίδισε στους τρεις (52-49 20,').
Μετά την ανάπαυλα, ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τα επιθετικά ριμπάουντ που κέρδισε και μέσω της καλής κυκλοφορίας βρήκε σκορ, μετά από καλάθι του Φόροστερ (56-51, 23'). Η ΑΕΚ ισοφάρισε με τον Γκρέι (58-58, 26'), μέχρι να ευστοχήσει ο Τζόουνς σε τρίποντο (18π.) και να δώσει νέο προβάδισμα στην ομάδα του (61-58, 25'). Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε και αυτό ευνόησε τον Άρη, αφού μπόρεσε να... ξεφύγει και πάλι με +6 (67-61, 28'). Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα επανήλθε γρήγορα κοντά στο σκορ, έπειτα από δύο συνεχόμενα καρφώματα του Μπράουν (69-68, 29').
Η 4η περίοδος ξεκίνησε με δύο κλεψίματα της ΑΕΚ που την έφεραν μπροστά στο σκορ, μετά από τέσσερις σερί πόντους του Χαραλαμπόπουλου (71-72, 31'), φτάνοντας τους 30 πόντους! Ο Κώστας Αντετοκούνπμο με εντυπωσιακό κάρφωμα έβαλε ξανά τον Άρη σε θέση... οδηγού, (73-72, 32') ενώ λίγο αργότερα ο Μήτρου-Λονγκ με βολές, διαμόρφωσε το (75-72, 33').
Ο Κουλμπόκα με εύστοχο σουτ τριών πόντων έδωσε ξανά +6 στον Άρη (78-72, 34') που κράτησε το προβάδισμα υπέρ του. Ο Μπράουν στη συνέχεια με εντυπωσιακό κάρφωμα μείωσε στον πόντο (79-78, 37'). Ο Μπάρτλεί ισοφάρισε στους 80 πόντους με 2:30 λεπτά να απομένουν.
Το φινάλε ήταν... θρίλερ! Ο Κουλμπόκα ευστόχησε σε τρεις βολές, δίνοντας «μαξιλαράκι ασφαλείας» στον Άρη (85-81, 39'). Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να σκοράρει και οι Θεσσαλονικείς είχαν εκ νέου κατοχή με 01:13 λεπτά να απομένουν και προβάδισμα τεσσάρων πόντων.
Ο Τζόουνς ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο και διαμόρφωσε το (88-81), φτάνοντας τους 26 πόντους, δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του. Η ΑΕΚ αστόχησε τρίποντο με τον Χαραλαμπόπουλο και τον Μπάρτλεί και ο Άρης πανηγύρισε τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 25-23, 52-49, 69-68, 90-81
- MVP ΗΤΑΝ Ο...Μπράις Τζόουνς με 28 πόντους (7/12 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8/8 βολές), 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
- ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο...Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με 30 πόντους.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Οι 30 πόντοι του Χαραλαμπόπουλου.
- ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΤΣ... Η ΑΕΚ είχε κερδίσει με 87-81.
ΑΕΚ - Άρης: 1-1
- Game 1: ΑΕΚ - Άρης: 87-81 (1-0)
Game 2: Άρης - ΑΕΚ: 90-81 (1-1)
- Game 3: ΑΕΚ - Άρης (25/05).
|Aris Thessaloniki — Coach: I. MILICIC | Assistants: C. CHASANIDIS, D. AGGELOU
|#
|Player
|POS
|MIN
|PTS
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls On
|+/-
|Index
|STARTERS
|3
|B. JONES
|SG
|26:43
|28
|9-16
|56%
|7-12
|58%
|2-4
|50%
|8-8
|100%
|1
|2
|3
|9
|1
|3
|0
|2
|3
|6
|15
|35
|5
|A. NOUA
|PF
|31:57
|14
|5-10
|50%
|3-6
|50%
|2-4
|50%
|2-2
|100%
|3
|9
|12
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|2
|5
|22
|13
|L. BOCHORIDIS (C)
|SG
|12:05
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|-2
|3
|25
|R. HARRELL
|SF
|35:31
|8
|2-5
|40%
|1-2
|50%
|1-3
|33%
|3-4
|75%
|0
|4
|4
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|4
|2
|7
|37
|K. ANTETOKOUNMPO
|C
|15:45
|3
|1-1
|100%
|1-1
|100%
|0-0
|0%
|1-2
|50%
|1
|0
|1
|0
|3
|1
|1
|0
|5
|2
|-1
|2
|BENCH
|0
|E. MITROU-LONG
|PG
|18:20
|7
|2-8
|25%
|2-4
|50%
|0-4
|0%
|3-4
|75%
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|0
|4
|3
|5
|4
|9
|M. TSAIRELIS
|PF
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|J. FORRESTER
|PF
|17:47
|7
|2-7
|28%
|2-7
|28%
|0-0
|0%
|3-4
|75%
|3
|0
|3
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|3
|4
|4
|11
|S. POYLIANITIS
|SG
|3:20
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|-11
|0
|16
|V. POURLIDAS
|SG
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|D. ANDUSIC
|SG
|20:06
|11
|2-5
|40%
|1-2
|50%
|1-3
|33%
|6-7
|85%
|2
|1
|3
|1
|3
|0
|0
|0
|2
|4
|12
|8
|98
|A. KULBOKA
|PF
|18:26
|12
|3-4
|75%
|0-0
|0%
|3-4
|75%
|3-3
|100%
|0
|4
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|1
|16
|16
|Team / Coach
|2
|1
|3
|1
|0
|TEAM TOTALS
|90
|26-56
|46%
|17-34
|50%
|9-22
|40%
|29-34
|85%
|12
|23
|35
|14
|13
|9
|3
|3
|27
|25
|103
Points from turnovers: 15
Points in the paint: 32
Second chance points: 14
Fast break points: 16
Bench points: 37
Biggest Lead: 9
Biggest Scoring Run: 8
|AEK BC
|POS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls On
|+/-
|Index
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OFF
|DEF
|REB
|STARTERS
|0
|R. GRAY
|PF
|31:42
|8
|3-4
|75%
|3-4
|75%
|0-0
|0%
|2-2
|100%
|0
|2
|2
|3
|2
|1
|1
|1
|4
|1
|-7
|12
|7
|D. FLIONIS (C)
|PG
|11:46
|2
|1-1
|100%
|1-1
|100%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|1
|-4
|4
|8
|K. FEAZELL
|C
|11:00
|2
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|2-2
|100%
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|4
|24
|F. BARTLEY
|SG
|33:21
|10
|2-16
|12%
|1-7
|14%
|1-9
|11%
|5-7
|71%
|0
|0
|0
|6
|0
|0
|0
|2
|2
|8
|-16
|0
|33
|V. CHARALAMPOPOULOS
|SF
|32:00
|30
|10-16
|62%
|5-9
|55%
|5-7
|71%
|5-6
|83%
|3
|4
|7
|0
|3
|0
|1
|0
|1
|5
|-10
|28
|BENCH
|1
|G. SKORDILIS
|C
|1:20
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|0
|0
|2
|G. BROWN III
|PF
|23:11
|17
|7-9
|77%
|7-8
|87%
|0-1
|0%
|3-9
|33%
|2
|3
|5
|3
|2
|2
|0
|0
|4
|6
|-3
|17
|9
|L. LEKAVICIUS
|PG
|26:04
|8
|3-6
|50%
|2-2
|100%
|1-4
|25%
|1-1
|100%
|0
|1
|1
|7
|4
|4
|0
|0
|3
|2
|-6
|13
|11
|N. ARSENOPOULOS
|SG
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|M. PECARSKI
|PF
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|J. NUNNALLY
|SF
|29:36
|4
|1-3
|33%
|1-1
|100%
|0-2
|0%
|2-2
|100%
|1
|5
|6
|6
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|-5
|14
|TEAM / COACH
|2
|2
|4
|0
|1
|TEAM TOTALS
|81
|27-55
|49%
|20-32
|62%
|7-23
|30%
|20-29
|68%
|10
|19
|29
|26
|14
|8
|3
|3
|26
|27
|96
Coach: D. SAKOTA
Assistant Coaches: M. KONSTANTIS, S. MIJOVIC
TEAM STATISTICS
- Points from turnovers: 14
- Points in the paint: 34
- Second chance points: 7
- Fast break points: 6
- Bench points: 29
- Biggest Lead: 6
- Biggest Scoring Run: 6
