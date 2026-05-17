Ο Άρης επικράτησε της ΑΕΚ με 90-81 και έκανε το 1-1 στη σειρά, με την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, να κρίνεται στη SUNEL Arena.

Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μπράις Τζόουνς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους. Στον αντίποδα για την ΑΕΚ, τρομερή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με 30 πόντους!

Το Game 3 θα γίνει τη Δευτέρα 25/05 στη SUNEL Arena.

Άρης - ΑΕΚ: Ο αγώνας

Ο γρήγορος ρυθμός ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να ξεκινάει... καυτός έξω από τη γραμμή των 6.75μ (2/2, 6π.) και να δίνει το προβάδισμα στην ΑΕΚ (3-6, 3'). Ο Άρης είχε την απάντηση, με τον Αμίν Νουά να ευστοχεί σε τρίποντο και να διαμορφώνει το (10-8, 4'), ωστόσο ο Χαραλαμπόπουλος με εκ νέου εύστοχο σουτ τριών πόντων, μείωσε (12-11, 5') με τον ίδιο να φτάνει τους 9 πόντους (3/3 τρίποντα!).

Ο φόργουορντ της ΑΕΚ δεν σταμάτησε! Ευστόχησε στο 4ο τρίποντό του και έκανε το (14-17, 7'), ενώ λίγο αργότερα διαμόρφωσε το (15-21, 8'), κάνοντας 16 τους πόντους του (4/4 τρίποντα, 1/1 δίποντα, 2/2 βολές). Προς το φινάλε του πρώτο δεκαλέπτου, ο Άρης βελτίωσε την άμυνά του και με τρίποντο του Άντζουσιτς πήρε το προβάδισμα (25-23, 10').

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου αμφότερες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ στα πρώτα λεπτά, με τον Άντζουσιτς να συνεχίζει να είναι ο παίκτης που έβρισκε λύσεις στην επίθεση του Άρη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μέσω της καλής κυκλοφορίας στο μπροστινό μέρος του παρκέ, είχε τον έλεγχο και πήρε... αέρα πέντε πόντων, έπειτα από καλάθι του Τζόουνς (41-35, 16').

Οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να ανακάμψουν, πραγματοποιώντας γρήγορο σερί 4-0 και παρέμειναν κοντά (41-39, 17'). Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρος, ο Άρης πήρε ξανά +6 (49-43, 19'), όμως και πάλι ο Χαραλαμπόπουλος με εκ νέου τρίποντο, μείωσε (49-46, 19'), φτάνοντας τους 23π. (5/5 τρίποντα!), ωστόσο ο Νούα απάντησε γρήγορα, δίνοντας ξανά το προβάδισμα των έξι πόντων στην ομάδα του του, ενώ ο Λεκαβίτσιους στην τελευταία επίθεση της ΑΕΚ... ψαλίδισε στους τρεις (52-49 20,').

Μετά την ανάπαυλα, ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τα επιθετικά ριμπάουντ που κέρδισε και μέσω της καλής κυκλοφορίας βρήκε σκορ, μετά από καλάθι του Φόροστερ (56-51, 23'). Η ΑΕΚ ισοφάρισε με τον Γκρέι (58-58, 26'), μέχρι να ευστοχήσει ο Τζόουνς σε τρίποντο (18π.) και να δώσει νέο προβάδισμα στην ομάδα του (61-58, 25'). Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε και αυτό ευνόησε τον Άρη, αφού μπόρεσε να... ξεφύγει και πάλι με +6 (67-61, 28'). Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα επανήλθε γρήγορα κοντά στο σκορ, έπειτα από δύο συνεχόμενα καρφώματα του Μπράουν (69-68, 29').

Η 4η περίοδος ξεκίνησε με δύο κλεψίματα της ΑΕΚ που την έφεραν μπροστά στο σκορ, μετά από τέσσερις σερί πόντους του Χαραλαμπόπουλου (71-72, 31'), φτάνοντας τους 30 πόντους! Ο Κώστας Αντετοκούνπμο με εντυπωσιακό κάρφωμα έβαλε ξανά τον Άρη σε θέση... οδηγού, (73-72, 32') ενώ λίγο αργότερα ο Μήτρου-Λονγκ με βολές, διαμόρφωσε το (75-72, 33').

Ο Κουλμπόκα με εύστοχο σουτ τριών πόντων έδωσε ξανά +6 στον Άρη (78-72, 34') που κράτησε το προβάδισμα υπέρ του. Ο Μπράουν στη συνέχεια με εντυπωσιακό κάρφωμα μείωσε στον πόντο (79-78, 37'). Ο Μπάρτλεί ισοφάρισε στους 80 πόντους με 2:30 λεπτά να απομένουν.

Το φινάλε ήταν... θρίλερ! Ο Κουλμπόκα ευστόχησε σε τρεις βολές, δίνοντας «μαξιλαράκι ασφαλείας» στον Άρη (85-81, 39'). Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να σκοράρει και οι Θεσσαλονικείς είχαν εκ νέου κατοχή με 01:13 λεπτά να απομένουν και προβάδισμα τεσσάρων πόντων.

Ο Τζόουνς ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο και διαμόρφωσε το (88-81), φτάνοντας τους 26 πόντους, δίνοντας προβάδισμα νίκης στην ομάδα του. Η ΑΕΚ αστόχησε τρίποντο με τον Χαραλαμπόπουλο και τον Μπάρτλεί και ο Άρης πανηγύρισε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 52-49, 69-68, 90-81

MVP ΗΤΑΝ Ο ... Μπράις Τζόουνς με 28 πόντους ( 7/12 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8/8 βολές) , 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΕΚ - Άρης: 1-1

Aris Thessaloniki — Coach: I. MILICIC | Assistants: C. CHASANIDIS, D. AGGELOU # Player POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- Index STARTERS 3 B. JONES SG 26:43 28 9-16 56% 7-12 58% 2-4 50% 8-8 100% 1 2 3 9 1 3 0 2 3 6 15 35 5 A. NOUA PF 31:57 14 5-10 50% 3-6 50% 2-4 50% 2-2 100% 3 9 12 1 2 1 1 1 1 2 5 22 13 L. BOCHORIDIS (C) SG 12:05 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 -2 3 25 R. HARRELL SF 35:31 8 2-5 40% 1-2 50% 1-3 33% 3-4 75% 0 4 4 1 2 0 0 0 3 4 2 7 37 K. ANTETOKOUNMPO C 15:45 3 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 1-2 50% 1 0 1 0 3 1 1 0 5 2 -1 2 BENCH 0 E. MITROU-LONG PG 18:20 7 2-8 25% 2-4 50% 0-4 0% 3-4 75% 0 0 0 1 0 3 0 0 4 3 5 4 9 M. TSAIRELIS PF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 J. FORRESTER PF 17:47 7 2-7 28% 2-7 28% 0-0 0% 3-4 75% 3 0 3 0 1 0 1 0 2 3 4 4 11 S. POYLIANITIS SG 3:20 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -11 0 16 V. POURLIDAS SG 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 D. ANDUSIC SG 20:06 11 2-5 40% 1-2 50% 1-3 33% 6-7 85% 2 1 3 1 3 0 0 0 2 4 12 8 98 A. KULBOKA PF 18:26 12 3-4 75% 0-0 0% 3-4 75% 3-3 100% 0 4 4 0 0 1 0 0 3 1 16 16 Team / Coach 2 1 3 1 0 TEAM TOTALS 90 26-56 46% 17-34 50% 9-22 40% 29-34 85% 12 23 35 14 13 9 3 3 27 25 103

TEAM STATISTICS



Points from turnovers: 15

Points in the paint: 32

Second chance points: 14

Fast break points: 16

Bench points: 37

Biggest Lead: 9

Biggest Scoring Run: 8

AEK BC POS MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- Index # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OFF DEF REB STARTERS 0 R. GRAY PF 31:42 8 3-4 75% 3-4 75% 0-0 0% 2-2 100% 0 2 2 3 2 1 1 1 4 1 -7 12 7 D. FLIONIS (C) PG 11:46 2 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 4 1 -4 4 8 K. FEAZELL C 11:00 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 2-2 100% 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 4 24 F. BARTLEY SG 33:21 10 2-16 12% 1-7 14% 1-9 11% 5-7 71% 0 0 0 6 0 0 0 2 2 8 -16 0 33 V. CHARALAMPOPOULOS SF 32:00 30 10-16 62% 5-9 55% 5-7 71% 5-6 83% 3 4 7 0 3 0 1 0 1 5 -10 28 BENCH 1 G. SKORDILIS C 1:20 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 G. BROWN III PF 23:11 17 7-9 77% 7-8 87% 0-1 0% 3-9 33% 2 3 5 3 2 2 0 0 4 6 -3 17 9 L. LEKAVICIUS PG 26:04 8 3-6 50% 2-2 100% 1-4 25% 1-1 100% 0 1 1 7 4 4 0 0 3 2 -6 13 11 N. ARSENOPOULOS SG 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 M. PECARSKI PF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 J. NUNNALLY SF 29:36 4 1-3 33% 1-1 100% 0-2 0% 2-2 100% 1 5 6 6 2 1 1 0 4 3 -5 14 TEAM / COACH 2 2 4 0 1 TEAM TOTALS 81 27-55 49% 20-32 62% 7-23 30% 20-29 68% 10 19 29 26 14 8 3 3 26 27 96