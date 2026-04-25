Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά το τέλος της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος!

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε από τον Άρη με 94-84 και υποβιβάστηκε στην Elite League. Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο έργο στο γήπεδό του, κερδίζοντας τη Μύκονο με 97-76.

Ο Ολυμπιακός παρότι δυσκολεύτηκε, έκανε το «διπλό» στη «SUNEL Arena» επί της ΑΕΚ νικώντας την «Ένωση» με 94-84 , ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Μαρούσι στη Θεσσαλονίκη με 101-85.

Με ένα σπουδαίο δεύτερο ημίχρονο ο Κολοσσός κέρδισε την Καρδίτσα με 91-80 και μετά την ήττα του Ηρακλή από τον Προμηθέα στην Πάτρα με 97-85 θα βρεθεί στα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής:

Η Βαθμολογία: