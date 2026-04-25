Stoiximan GBL: Η τελική βαθμολογία της Stoiximan GBL, υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος!
Ο Πανιώνιος ηττήθηκε από τον Άρη με 94-84 και υποβιβάστηκε στην Elite League. Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο έργο στο γήπεδό του, κερδίζοντας τη Μύκονο με 97-76.
Ο Ολυμπιακός παρότι δυσκολεύτηκε, έκανε το «διπλό» στη «SUNEL Arena» επί της ΑΕΚ νικώντας την «Ένωση» με 94-84 , ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Μαρούσι στη Θεσσαλονίκη με 101-85.
Με ένα σπουδαίο δεύτερο ημίχρονο ο Κολοσσός κέρδισε την Καρδίτσα με 91-80 και μετά την ήττα του Ηρακλή από τον Προμηθέα στην Πάτρα με 97-85 θα βρεθεί στα play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος.
Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής:
- Παναθηναϊκός - Μύκονος 97-76
- ΑΕΚ - Ολυμπιακός 84-94
- Άρης - Πανιώνιος 75-65
- Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα 91-80
- ΠΑΟΚ - Μαρούσι 101-85
- Προμηθέας - Ηρακλής 97-85
Η Βαθμολογία:
- Ολυμπιακός 24-0
- Παναθηναϊκός 19-5
- ΠΑΟΚ 17-7
- ΑΕΚ 16-8
- Άρης 14-10
- Περιστέρι 14-10
- Μύκονος 9-15
- Κολοσσός 8-16
- Ηρακλής 8-16
- Προμηθέας 8-16
- Καρδίτσα 7-17
- Μαρούσι 6-18
- Πανιώνιος 6-18
