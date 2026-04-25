Ο Εργκίν Άταμαν αναφέρθηκε στο παιχνίδι κόντρα στη Μύκονο, ενώ απάντησε και σε ερώτηση για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος.

Μετά το τέλος του αγώνα στο «T-Center» και τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μυκόνου, ο Τούρκος τεχνικός είπε στην αρχική του τοποθέτηση: «Φυσικά δεν είναι εύκολο να παίζεις τέτοιου είδους ματς στο πρωτάθλημα γιατί το αποτέλεσμα δεν επηρεάζει καμία ομάδα και εμείς έχουμε και τα play-off μπροστά μας. Μοιράσαμε τα λεπτά, παίξαμε σε κάποιες στιγμές, ειδικά στην επίθεση, ωραίο μπάσκετ και πήραμε τη νίκη».

Όσο για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος; «Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολη κανονική περίοδος για πολλές ομάδες. Είχαμε αποτελέσματα-εκπλήξεις και τώρα είναι πιο ανταγωνιστικό από τα προηγούμενα χρόνια. Τα play-off θα είναι δύσκολα».

Νωρίτερα ο Άταμαν είχε πει στην flash interview της κρατικής τηλεόρασης: «Για την ακρίβεια δεν είναι ούτε προπόνηση. Ούτε η Μύκονος έπαιξε στο κορυφαίο επίπεδό της. Έκανε μία εξαιρετική σεζόν, όμως σήμερα το παιχνίδι ήταν αρκετά χαλαρό. Τελειώσαμε την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και θα επικεντρωθούμε αρχικά τη EuroLeague και μετά στα playoffs του πρωταθλήματος» ενώ σε ερώτηση για τη σειρά με την Βαλένθια; «Θα δούμε, θα δούμε»