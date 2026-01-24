Η Μύκονος κατάφερε και επικράτησε στο γήπεδό της του Ηρακλή με 83-80 για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Την 7ης νίκη της στη Stoiximαn GBL βρήκε η Μύκονος, επικρατώντας του Ηρακλή με 83-80, στο κλειστό της «Άνως Μεράς», και επέστρεψε στις νίκες μετά από την ήττα από τον Κολοσσό.

Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου ήταν κυρίαρχο καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, που μέσω της καλής του άμυνας, ανάγκασε τον «γηραιό» να υποπέσει σε 20 συνολικά λάθη, στοιχείο που έκρινε τον νικητή.

Μύκονος - Ηρακλής: Ο αγώνας

Η Μύκονος ξεκίνησε καλύτερα την αναναμέτρηση, που μέσω της καλής της άμυνας, ανάγκασε τον Ηρακλή να υποπέσει σε τρία λάθη (4'). Ο «γηραιός», με τον Μωραΐτη να είναι... καυτός με (3/3 τρίποντα, 9π.!), έμεινε κοντά στην απόσταση του σκορ (13-12, 6'). Αμφότερες οι ομάδες, ανέβασαν τον ρυθμό τους προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν πιο εύκολα καλάθια στην επίθεση και να κλείνουν την 1η περίοδο, σκοράροντας 26 πόντους.

Τα λάθη επικράτησαν στα πρώτα λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις δύο ομάδες να μην μπορούν αν βρουν σκορ. Ο Μωραΐτης, σκοράροντας το 4ο του τρίποντο (4/5, 80%!), μείωσε για τον Ηρακλή (29-28, 14'), δίνοντας ανάσα στους Θεσσαλονικείς. Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν επιμέρους σερί (7-2) και πήραν το μεγαλύτερο προβάδισμα στην αναμέτρηση (36-30, 15') μετά από καλάθι του Κάναντι (11π.). Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, συνέχισε να υποπέφτει σε λάθη (13!, 19') και η Μύκονος το εκμεταλλεύτηκε, αποκτώντας... αέρα οκτώ πόντων (45-37, 18').

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και πήραν για πρώτη φορά διψήφια τιμή (51-41, 22'). Το σύνολο του Λούκιτς, έβγαλε αντίδραση και με τον Σμιθ πρωταγωνιστή, πραγματοποίησε σερί (2-8) και μείωσε ακόμα περισσότερο (53-49, 28'), ενώ στη συνέχεια με τρίποντο του Σύλα, προσπέρασε (55-56, 30'). Οι αλλεπάλληλες εναλλαγές του προβαδίσματος επικράτησαν στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου.

Προς το φινάλε της αναμέτρησης, ο Φόρμαν με τέσσερις προσωπικούς πόντους κατάφερε να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του, μέχρι να απαντήσει ο Άπλμπι που ευστόχησε σε δίποντο και μείωσε (70-72,36'). Ο Στρονγκ, είχε βρει ρυθμό στην επίθεση και με τέσσερις συνεχόμενους πόντους κατάφερε να ξαναφέρει το ματς στα ίσια για την ομάδα του (75-75, 38'). Με τη Μύκονο να έχει το προβάδισμα (79-76), σε μία από τις τελευταίες κατοχές για τους Θεσσαλονικείς, ο Ντέιβις ευστόχησε σε πολύ δύσκολο καλάθι και έφερε το ματς στον πόντο και ένα λεπτό να απομένει, (79-78, 39'). Με 20 δευτερόλεπτα στο ρολόι, ο Ηρακλής αστόχησε σε τρίποντο με τον Φόρμαν και οι γηπεδούχοι, έτρεξαν στον αιφνιδιασμό, κάνοντας το 83-78, που τους «κλείδωσε» την 7η νίκη της στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 45-39, 55-58, 83-80

MVP ΗΤΑΝ Ο...Τζάστιν Μπριγκς με 15 πόντους (7/12 δίποντα, 1/2 βολές), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 μπλοκ, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΜΗΕΝΔΝ ΗΤΑΝ Ο... Κρις Σμιθ με 15 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ...Τα 20 λάθη του Ηρακλή!

ΤΙ ΕΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ...Η Μύκονος είχε κερδίσει με 73-80.