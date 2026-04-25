Γιώργος Κούβαρης
GBL: Αυτό είναι το πρόγραμμα των Playoffs
Η GBL ανακοίνωσε το πρόγραμμα για τα Playoffs της σεζόν 2025-26. Δείτε τις μέρες που θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις.

Η κανονική περίοδος ανήκει ήδη στο παρελθόν. Τα Playoffs βρίσκονται προ των πυλών, με τον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι να ανοίγουν την αυλαία στις 3 Μαϊου.

Η σειρά του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό θα ξεκινήσεις στις 13/5 εάν δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για την Euroleague, ενώ αντίστοιχα η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο επίσης στις 13/5 χωρίς υποχρεώσεις για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αντίστοιχα 14/5 θα δοθεί το τζάμπολ του ζευγαριού ΑΕΚ-Άρης από τη SUNEL Arena. Να σημειωθεί ότι όλες οι σειρές έχουν τον χαρακτήρα «best of three», όπερ και σημαίνει ότι την πρόκριση θα πάρουν οι ομάδες που θα φτάσουν πρώτες τις δύο νίκες.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

STOIXIMAN GBL - QUARTERFINALS
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION (1-8)
ΣΕΝΑΡΙΟ Α' - ΧΩΡΙΣ GAME 5 EUROLEAGUE
QF1ΣΕΦΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION13/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF2Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ16/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF3*ΣΕΦΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION28/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΣΕΝΑΡΙΟ Β' - ΜΕ GAME 5 EUROLEAGUE
QF1ΣΕΦΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION15/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF2Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ17/5/2026ΕΡΤ-3
QF3*ΣΕΦΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION28/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON (2-7)
ΣΕΝΑΡΙΟ Α' - ΧΩΡΙΣ GAME 5 EUROLEAGUE
QF1TELEKOM CENTER ATHENSΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON13/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF2Κ.Γ. "ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ" ΑΝΩ ΜΕΡΑΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR16/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF3*TELEKOM CENTER ATHENSΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON28/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΣΕΝΑΡΙΟ Β' - ΜΕ GAME 5 EUROLEAGUE
QF1TELEKOM CENTER ATHENSΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON15/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF2Κ.Γ. "ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ" ΑΝΩ ΜΕΡΑΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR17/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF3*TELEKOM CENTER ATHENSΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON28/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON (3-6)
QF1PAOK Sports ArenaΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON3/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF2Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON - ΠΑΟΚ6/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF3*PAOK Sports ArenaΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON10/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕΚ - ΑΡΗΣ BETSSON (4-5)
QF1SUNEL ARENAΑΕΚ - ΑΡΗΣ BETSSON14/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF2ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΑΡΗΣ BETSSON - ΑΕΚ17/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF3*SUNEL ARENAΑΕΚ - ΑΡΗΣ BETSSON25/5/2026ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
@Photo credits: eurokinissi
     

