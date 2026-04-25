GBL: Αυτό είναι το πρόγραμμα των Playoffs
Η κανονική περίοδος ανήκει ήδη στο παρελθόν. Τα Playoffs βρίσκονται προ των πυλών, με τον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι να ανοίγουν την αυλαία στις 3 Μαϊου.
Η σειρά του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό θα ξεκινήσεις στις 13/5 εάν δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για την Euroleague, ενώ αντίστοιχα η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο επίσης στις 13/5 χωρίς υποχρεώσεις για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Αντίστοιχα 14/5 θα δοθεί το τζάμπολ του ζευγαριού ΑΕΚ-Άρης από τη SUNEL Arena. Να σημειωθεί ότι όλες οι σειρές έχουν τον χαρακτήρα «best of three», όπερ και σημαίνει ότι την πρόκριση θα πάρουν οι ομάδες που θα φτάσουν πρώτες τις δύο νίκες.
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα
|STOIXIMAN GBL - QUARTERFINALS
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION (1-8)
|ΣΕΝΑΡΙΟ Α' - ΧΩΡΙΣ GAME 5 EUROLEAGUE
|QF1
|ΣΕΦ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|13/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|QF2
|Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|16/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|QF3*
|ΣΕΦ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|28/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΣΕΝΑΡΙΟ Β' - ΜΕ GAME 5 EUROLEAGUE
|QF1
|ΣΕΦ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|15/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|QF2
|Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
|ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|17/5/2026
|ΕΡΤ-3
|QF3*
|ΣΕΦ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION
|28/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON (2-7)
|ΣΕΝΑΡΙΟ Α' - ΧΩΡΙΣ GAME 5 EUROLEAGUE
|QF1
|TELEKOM CENTER ATHENS
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|13/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|QF2
|Κ.Γ. "ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ" ΑΝΩ ΜΕΡΑ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|16/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|QF3*
|TELEKOM CENTER ATHENS
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|28/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΣΕΝΑΡΙΟ Β' - ΜΕ GAME 5 EUROLEAGUE
|QF1
|TELEKOM CENTER ATHENS
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|15/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|QF2
|Κ.Γ. "ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ" ΑΝΩ ΜΕΡΑ
|ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
|17/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|QF3*
|TELEKOM CENTER ATHENS
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON
|28/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON (3-6)
|QF1
|PAOK Sports Arena
|ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|3/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|QF2
|Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON - ΠΑΟΚ
|6/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|QF3*
|PAOK Sports Arena
|ΠΑΟΚ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON
|10/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|ΑΕΚ - ΑΡΗΣ BETSSON (4-5)
|QF1
|SUNEL ARENA
|ΑΕΚ - ΑΡΗΣ BETSSON
|14/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|QF2
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
|ΑΡΗΣ BETSSON - ΑΕΚ
|17/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|QF3*
|SUNEL ARENA
|ΑΕΚ - ΑΡΗΣ BETSSON
|25/5/2026
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.