Η GBL ανακοίνωσε το πρόγραμμα για τα Playoffs της σεζόν 2025-26. Δείτε τις μέρες που θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις.

Η κανονική περίοδος ανήκει ήδη στο παρελθόν. Τα Playoffs βρίσκονται προ των πυλών, με τον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι να ανοίγουν την αυλαία στις 3 Μαϊου.

Η σειρά του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό θα ξεκινήσεις στις 13/5 εάν δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για την Euroleague, ενώ αντίστοιχα η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο επίσης στις 13/5 χωρίς υποχρεώσεις για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αντίστοιχα 14/5 θα δοθεί το τζάμπολ του ζευγαριού ΑΕΚ-Άρης από τη SUNEL Arena. Να σημειωθεί ότι όλες οι σειρές έχουν τον χαρακτήρα «best of three», όπερ και σημαίνει ότι την πρόκριση θα πάρουν οι ομάδες που θα φτάσουν πρώτες τις δύο νίκες.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα