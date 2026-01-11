Τζόουνς: «Πρέπει να αποδεχτώ ότι δεν θα παίξω κόντρα στην Παρτίζαν»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Καρδίτσα και μοιράστηκε τις σκέψεις του για το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Υπόθεση ενός δεκαλέπτου στην άμυνα ήταν το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Καρδίτσα για τον Ολυμπιακό, στη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι Πειραιώτες πέρασαν από την έδρα της με 120-80 παίζοντας πολύ όμορφο μπάσκετ σε όλο το ματς επιθετικά.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μίλησε για το ντεμπούτο του με «ερυθρόλευκα» και για την προσαρμογή του στην Ελλάδα.

Αναλυτικά

Για το ντεμπούτο του: «Πιστεύω τα πήγα καλά, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και παίζω πάλι μπάσκετ. Γνωρίζω τους συμπαίκτες μου αυτές τις ημέρες και απλώς είμαι πολύ χαρούμενος που παίζω μπάσκετ».

Για τη μετάβασή του από την Παρτίζαν: «Ήταν λίγο περίπλοκο. Όσα έχουν γραφτεί στα μέσα ενημέρωσης είναι σε γενικές γραμμές αυτά που συνέβησαν. Ένα πράγμα έχω να πω είναι πως στην αρχή σου λένε να φύγεις και μετά σου λένε να μείνεις. Αυτή η κατάσταση επικρατούσε εκεί. Ήθελα ένα καλύτερο περιβάλλον, τόσο σε πνευματικό όσο και σε σωματικό επίπεδο. Χαίρομαι που τα βρήκαν οι δύο ομάδες και είμαι εδώ τώρα».

Για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό: «Είμαι εδώ τώρα και στόχος μου είναι να κερδίσουμε όλα τα τρόπαια με τον Ολυμπιακό».

Για το τί προσφέρει ο ίδιος στην ομάδα: «Ενέργεια, άμυνα, ριμπάουντ, αθλητικότητα και την ικανότητα να τελειώνω τις φάσεις με καλάθια».

Για το αν η τριάδα Μιλουτίνοφ, Χαλ και Τζόουνς είναι η καλύτερη στην EuroLeague: «Νομίζω ναι».

Για το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Παρτίζαν, στο οποίο λόγω συμφωνίας των δύο ομάδων δεν θα μπορεί να αγωνιστεί: «Πρέπει να το αποδεχτώ, αυτό είναι μέρος της συμφωνίας. Είμαι έτοιμος να παίξω σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, διατηρώ τη φόρμα μου, κάνω ότι χρειάζεται για να έιμαι πάντα έτοιμος».

Για την προσαρμογή του στην Ελλάδα: «Νιώθω ωραία εδώ, καλός καιρός και η διάθεση είναι καλή και ο Ολυμπιακός είναι ένας εξαιρετικός σύλλογος».

Για τους φίλους του στην Ελλάδα: «Έχω φίλους και από την ομάδα του Ολυμπιακού και από την ομάδα του Παναθηναϊκού».