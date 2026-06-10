Ο Τζόελ Μπολομπόι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Έπειτα από τρία χρόνια στον Ερυθρό Αστέρα ο Τζόελ Μπολομπόι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σερβία, λίγο μετά την ανανέωση του συμβολαίου του Ντέγιαν Νταβίντοβατς μέχρι το 2028. Ο έμπειρος σέντερ, σύμφωνα με το Sport Klub, απέχει πολύ από την υπογραφή νέου συμβολαίου με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.

Πριν από επτά ημέρες, ο Μίλος Τεόντοσιτς παρουσιάστηκε ως ο νέος αθλητικός διευθυντής του Ερυθρού Αστέρα και ήδη αρχίζει να παίρνει τις πρώτες αποφάσεις με στόχο τη δημιουργία μιας ακόμη πιο ανταγωνιστικής ομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν. Μία από τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν αφορά το μέλλον του Τζόελ Μπολομπόι. Και φαίνεται πως η απόφαση έχει ήδη παρθεί.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Sport Klub, ο πρώην διεθνής με τη Ρωσία βρίσκεται πολύ κοντά στην αποχώρησή του από τον σύλλογο. Ουσιαστικά είναι ήδη ελεύθερος παίκτης, καθώς το συμβόλαιό του έληξε με το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι, εκτός απροόπτου, δεν θα του προσφερθεί νέο συμβόλαιο και οι πιθανότητες να αποχωρήσει από τον σύλλογο μετά από τρία χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερες από το να παραμείνει στο Βελιγράδι.

Ο Τζόελ Μπολομπόι εντάχθηκε στον Ερυθρό Αστέρα το καλοκαίρι του 2023 από τον Ολυμπιακό και ήδη από την πρώτη του χρονιά καθιερώθηκε ως βασικός σέντρερ της τότε ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές της κατάκτησης του τρεμπλ στην πρώτη του σεζόν με τους «ερυθρόλευκους» (ABA League, σερβικό πρωτάθλημα και Κύπελλο Σερβίας), ενώ παρέμεινε εξίσου σημαντικός και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, μέχρι τον τραυματισμό του στο πόδι τον Μάρτιο του 2025.

Ήταν ένας σοβαρός τραυματισμός που κράτησε τον 32χρονο σέντερ εκτός παρκέ για εννέα μήνες. Ο Μπολομπόι επέστρεψε στα μέσα Ιανουαρίου του 2026 και παρότι δήλωσε ότι «το σώμα μου δεν έχει νιώσει ποτέ καλύτερα», μόνο κατά διαστήματα θύμιζε τον παίκτη των προηγούμενων περιόδων.

Μετά την επιστροφή του αγωνίστηκε σε 15 παιχνίδια της EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 5.5 πόντους και 4.5 ριμπάουντ σε 14.5 λεπτά συμμετοχής. Όσο για την Αδριατική Λίγκα (ABA League), σε 14 αγώνες είχε κατά μέσο όρο 6.6 πόντους και 4.5 ριμπάουντ σε λιγότερο από 17 λεπτά ανά παιχνίδι. Προφανώς, αυτά τα νούμερα δεν ήταν αρκετά για να πείσουν τον Μίλος Τεόντοσιτς και το τεχνικό επιτελείο του Ερυθρού Αστέρα να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο.

Ακόμη, σύμφωνα με τον Sport Klub οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου σκέφτονται την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Το συμβόλαιο του Ντονάτας Μοτιεγιούνας έχει επίσης λήξει, ενώ σε ισχύ παραμένουν αυτά των Εμπούκα Ιζούντου (ο οποίος ανανέωσε έως το καλοκαίρι του 2028) και Χασιέλ Ριβέρο. Ωστόσο, στην περίπτωση του Κουβανού μπασκετμπολίστα, οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν τρόπο ώστε να λυθεί η συνεργασία τους.