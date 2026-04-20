Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα Σάσα Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στην ήττα από την Παρτίζαν και τον μεγαλύτερο αγώνα της σεζόν με την Μπαρτσελόνα στα play-in της Euroleague.

Ο Ερυθρός Αστέρας ηττήθηκε (81-74) από την Παρτίζαν, αλλά ο Σάσα Ομπράντοβιτς, είπε όλη την αλήθεια για τον τρόπο που αντιμετώπισε η ομάδα του το ντέρμπι του Βελιγραδίου, καθώς η σκέψη όλων βρίσκονταν στον σημαντικότερο αγώνα της σεζόν για τα play-in της Euroleague την προσεχή Τρίτη (21/4, 21:45) με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

«Συγχαρητήρια στην Παρτιζάν. Είναι πολύ δύσκολο να προετοιμαστούμε για τον αγώνα και να σκεφτόμαστε τον πιο σημαντικό αγώνα της σεζόν για εμάς (σ.σ. εννοεί την Μπαρτσελόνα στα play-in). Συγχαρητήρια στην Παρτιζάν και είμαστε ήδη στον επόμενο αγώνα» δήλωσε αρχικά ο τεχνικός του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Σέρβος τεχνικός πέτυχε να μοιράσει τον χρόνο στους παίκτες του ενώ μίλησε και για τον τραυματία Τζόελ Μπολομπόι.

«Οι παίκτες που έχουν παίξει λίγο περισσότερο, συμπεριλαμβανομένου του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, δεν έχουν πρόβλημα. Είναι δυνατός και μπορεί να το αντέξει. Ελπίζω ότι ο Μπολομπόι θα είναι έτοιμος. Δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός και θα προχωρήσουμε» συμπλήρωσε.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς εστίασε στο γεγονός ότι η ήττα προήλθε γιατί υπήρχε έλλειψη κινήτρου από την πλευρά των παικτών του. «Δείξαμε χαρακτήρα και πώς να παίξουμε. Θα υπάρξουν περισσότερα παιχνίδια και ευκαιρίες στη συνέχεια» κατέληξε.

Την προσεχή Τρίτη (21/4), ο Ερυθρός Αστέρας θα παίξει εκτός έδρας με την Μπαρτσελόνα (21:45) για τα play-in της Euroleague και είναι λογικό η σκέψη όλων να βρίσκεται σ’ εκείνο το παιχνίδι και λιγότερο στο ντέρμπι της Αδριατικής Λίγκας.

