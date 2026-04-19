Η Παρτίζαν ήταν καλύτερη και με πρωταγωνιστή τον Άιζακ Μπόνγκα επιβλήθηκε (81-74) του Ερυθρού Αστέρα που στρέφεται πλέον στα play-in και τον αγώνα της Τρίτης (21/4, 21:45) με την Μπαρτσελόνα.

Με τον Άιζακ Μπόνγκα να κάνει εξαιρετική εμφάνιση και τον Ντίλαν Οσετκόφσκι να τον ακολουθεί η Παρτίζαν επικράτησε (81-74) στο ντέρμπι του Ερυθρού Αστέρα για το Top-8 της Αδριατικής Λίγκας, με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου να επικεντρώνονται στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα την προσεχή Τρίτη (21/4, 21:45) για τα play-in της Euroleague.

Ο Μπόνγκα με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο Οσετκόφσκι με 15 πόντους οδηγούσαν εκ του ασφαλούς (50-37 στο 20’) την ομάδα του Ζόαν Πενιαρόγια στην αναμέτρηση.

Οι Τζόρνταν Νουόρα και Τάισον Κάρτερ έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να αντιστρέψουν την εις βάρος της ομάδας τους κατάσταση, αλλά αυτό έμοιαζε ανέφικτο. Η Παρτίζαν είχε τον απόλυτο έλεγχο και ο Ερυθρός Αστέρας δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να επιβάλλει τον ρυθμό του προφανώς σκεπτόμενος την «μάχη» με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Στο πρωτάθλημα της Αδριατικής Λίγκας η Παρτίζαν οδηγεί την κούρσα με ρεκόρ 21-3, ενώ οιο «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου με 18 νίκες και 6 ήττες βρίσκονται στην 4η θέση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-18, 50-37, 64-58, 81-74.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Τζόουνς 13 (1/3 τριπ., 4 ριμπ., 3 ασίστ, 2 κλεψ.), Μίλτον 5 (1/3 τριπ.), Ουάσινγκτον 3, Οσετκόφσκι 15 (3/7 τριπ., 4 ριμπ.), Νάκιτς, Μπράουν 3 (1/3 τριπ.), Μπόνγκα 17 (7 ριμπ., 3 ασίστ), Λάκιτς, Τζεκίρι 9 (8 ριμπ.), Φερνάντο 11 (6 ριμπ.), Καλάθης 5 (1/3 τριπ., 5 ασίστ).

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 9 (1/6 τριπ., 5 ριμπ., 5 ασίστ, 6 λάθη), Μιλιένοβιτς, Νταβίντοβατς 2, Κάρτερ 12 (2/6 τριπ., 4 ριμπ., 3 ασίστ), Κάλινιτς 4, Ντόμπριτς, Ριβέρο 2, Ιζούντου 8 (7 ριμπ.), Νουόρα 16 (2/7 τριπ., 3 ριμπ.), Οτζελέγε 2.

