Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον δεν υπολογίζεται από την Παρτίζαν για το αποψινό παιχνίδι με την Ντουμπάι στην ABA Liga, ενώ η συμμετοχή του είναι αμφίβολη για το ματς της προσεχούς Παρασκευής με τον Ολυμπιακό.

Οι τραυματισμοί δε λένε να αφήσουν την Παρτίζαν, με τον Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο οποίος βγήκε μπροστά το τελευταίο διάστημα και ειδικότερα μετά το πρόβλημα του Κάρλικ Τζόουνς, να είναι το τελευταίο «θύμα».

Ο γκαρντ των Σέρβων δεν ταξίδεψε με την ομάδα για τα ΗΑΕ, εκεί όπου η Παρτίζαν θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι BC για την ABA Liga. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Mozzart, ο Ουάσινγκτον έκανε λόγο για πόνο στην πλάτη, μετά το ματς με την Μπαρτσελόνα.

Κάτι που θέτει τη συμμετοχή του απέναντι στον Ολυμπιακό σε αμφιβολία. Οι Πειραιώτες υποδέχονται τους Σέρβους στην 9η αγωνιστική της EuroLeague την προσεχή Παρασκευή (7/11 - 21:15). Αυτή, βέβαια, θα κριθεί μετά την επιστροφή της Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Τη φετινή σεζόν μετράει 11.8 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ στην EuroLeague, σε 18'59'' μέσο όρο συμμετοχής.

Ωστόσο για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπάρχουν και ευχάριστα νέα, με τον Σέικ Μίλτον να επιστρέφει έπειτα από τον τραυματισμό του στον αστράγαλο. Εκτός βέβαια παραμένει ο Κάρλικ Τζόουνς, ενώ στο ρόστερ, φυσικά, έχει προστεθεί και ο Νικ Καλάθης αλλά και ο Μπρούνο Φερνάντο στους ψηλούς.