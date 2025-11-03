Το Gazzetta φέρνει στο προσκήνιο τους αριθμούς του Ντόντα Χολ στα δίποντα από τα τελευταία επτά παιχνίδια του, με αφορμή το 10/10 που έγραψε απέναντι στον Ηρακλή!

Τα προσόντα και τα όσα φέρνει στο παρκέ ο Ντόντα Χολ ήταν γνωστά. Δεν είναι άλλωστε ένας παίκτης που δε γνωρίζαμε, από τις θητείες του σε Μονακό και Μπασκόνια, προτού φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο σέντερ των Πειραιωτών ολοένα και παρουσιάζει πολύ καλύτερο πρόσωπο στο παρκέ, όσο προσαρμόζεται και γίνεται κομμάτι της ομάδας. Προφανώς το παιχνίδι με τον Ηρακλή δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο, μιας και στη Stoiximan GBL είναι απολύτως λογικό η ποιότητα των παικτών του Ολυμπιακού να κάνει τη διαφορά.

Ωστόσο, ο Χολ είχε όρεξη απέναντι στους Θεσσαλονικείς και πρωταγωνίστησε σε ένα πάρτι καρφωμάτων, δείχνοντας ξανά τι μπορεί να προσφέρει επιθετικά. Ο απολογισμός του ήταν αψεγάδιαστος, μιας και έκλεισε το παιχνίδι έχοντας 10/10 δίποντα και 23 πόντους.

Κάτι που τείνει να του γίνει συνήθεια και φυσικά είναι απολύτως λογικό. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι απέναντι στη Μακάμπι, στο Βελιγράδι, ο Χολ μετατρέπει σε καλάθι σχεδόν κάθε μπάλα που περνάει από τα χέρια του.

Για την ακρίβεια, στην EuroLeague μπορούμε να αφαιρέσουμε το «σχεδόν», αφού στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια έχει απολογισμό 15/15 από το δίποντο. Το απόλυτο στη στατιστική του... χαλάει από τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.

Όχι πως έχει άσχημα ποσοστά, το αντίθετο. Ένα δίποντο έχει χάσει με τον Πανιώνιο και άλλα δύο με τη Μύκονο. Σε EuroLeague και Stoiximan GBL σε αυτά τα επτά διαδοχικά παιχνίδια, μετράει 32/35 δίποντα, με το εντυπωσιακό 92.9% στο True Shooting %.

Φυσικά και δεν είναι κάτι περίεργο, αφού το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι όλα του τα τελειώματα είναι φάσεις πάνω από τη στεφάνη, που καταλήγουν σε κάρφωμα ή σε λέι απ. Ωστόσο, για αυτόν τον λόγο αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, φέρνοντας πλέον όλο και περισσότερο αθλητικότητα στην πεντάδα και στις δύο πλευρές του παρκέ, όντας πίσω από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και μερικά εύκολα καλάθια, ορισμένα σε κρίσιμα σημεία που αποφορτίζουν την επίθεση από την πίεση.

Ο απολογισμός του Ντόντα Χολ στα τελευταία επτά παιχνίδια του Ολυμπιακού