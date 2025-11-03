Ράιτ Φόρμαν στο Gazzetta: «Έβλεπα τον Λίλαρντ και με έκανε να δουλέψω πιο σκληρά για να ζήσω το όνειρο»

Ο Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν είχε ένα πολύ παραγωγικό μεσημέρι απέναντι στον Ολυμπιακό, παρά την ήττα του Ηρακλή και μίλησε στο Gazzetta για το είδωλό του που ακούει στο όνομα Ντέμιαν Λίλαρντ.

Τα παιχνίδια της Stoiximan GBL έχουν πολλές φορές μια συγκεκριμένη μορφή. Ακόμα και αν ο Ολυμπιακός έχει συσσωρευμένη κούραση από τα ματς της EuroLeague, συνήθως όταν χτίζει τις διαφορές «καθαρίζει» τα παιχνίδια του. Αυτό απέναντι στον Ηρακλή δε συνέβη, παρά το 50-40 του ημιχρόνου και ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες, ήταν ο Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν.

Ο γκαρντ του Ηρακλή σκόραρε τρία διαδοχικά τρίποντα και τοποθέτησε την ομάδα του μπροστά στο σκορ, πέντε λεπτά μετά την έναρξη της τρίτης περιόδου. Τα διαπιστευτήρια ενός πολύ καλού σκόρερ τα είχε δείξει από την πρεμιέρα της Stoiximan GBL. Για την ακρίβεια, τα κουβαλούσε από το κολλέγιο, όταν φορούσε τη φανέλα του Hofstra.

Όταν τη σεζόν 2017-18 έφτασε να βλέπει το όνομά του δίπλα σε αυτά των Τρέι Γιανγκ και Κέντρικ Ναν, στην κούρσα για τον πρώτο σκόρερ. «Στόχος μου είναι απλώς να κοιτάω μπροστά» ανέφερε ο ίδιος στο Gazzetta, λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης στο ΣΕΦ. Χωρίς να σκέφτεται ότι θα βρει ξανά στον δρόμο του παίκτες όπως ο Κέντρικ Ναν

«Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να παίξουμε εκείνα τα παιχνίδια. Θέλεις πάντα να ανυπομονείς να παίξεις αυτά τα παιχνίδια και, αν είσαι καλός παίκτης ή θέλεις να γίνεις μεγάλος παίκτης όπως εγώ, θέλεις να ξυπνάς για αυτά τα παιχνίδια και να παίζεις καλά, δείχνοντας τι μπορείς να κάνεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα χρόνια σε επίπεδο ομάδας, αλλά τώρα επικεντρώνομαι στα παιχνίδια που έρχονται και θέλω απλώς να γίνω καλύτερος για την ομάδα μου».

Ο ύψους 183 εκατοστών σκόρερ του Ηρακλή, δε βρήκε τα πάντα εύκολα στην καριέρα του. Το NBA τον άφησε εκτός ένεκα της σωματοδομής του, αλλά τα ένστικτα του σκόρερ ήταν φανερά ακόμα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Με τον Ντέμιαν Λίλαρντ να αποτελεί το δικό του πρότυπο. Τον άνθρωπο που παρακολουθεί και θαυμάζει, σε βαθμό να του δίνει κίνητρο για απαιτητικές βραδιές. Κίνητρο να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά στο παρκέ για να πετύχει.

«Λατρεύω τον Λίλαρντ» παραδέχεται. «Είχαμε μια παρόμοια πορεία και παρακολουθώντας τον και όσα έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια στο NBA όσον αφορά το σκοράρισμα, ειδικά τα χρόνια του με τους Μπλέιζερς και τους Μπακς, βλέποντας πόσο καλά σουτάρει από μακριά, με έκανε να θέλω να δουλέψω πιο σκληρά, ειδικά όταν ήμουν στο κολέγιο, για να ζήσω κι εγώ αυτό το όνειρο. Τον κοιτάζω για καθοδήγηση, ειδικά σε σημαντικά παιχνίδια όπως αυτό, αλλά πάντα προσπαθώ να επικεντρώνομαι στο παιχνίδι μου και να το βελτιώνω ώστε να φτάσει στο επίπεδο που ξέρω ότι μπορώ». Παραδεχόμενος, όμως, ότι δεν τον έχει ακολουθήσει στον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό, δείχνοντας το… ρολόι της «Dame Time» που εκείνος καθιέρωσε στο NBA.

Η άτυπη… κόντρα στο ΣΕΦ και το κίνητρο του Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν

Το φινάλε της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό τον βρήκε με μια στατιστική γεμάτη από σημαντικούς αριθμούς. Όπως οι 20 πόντοι που πέτυχε σε σχεδόν 29 λεπτά, μετρώντας 5/8 τρίποντα, παρότι έχασε τα πρώτα του σουτ στο ματς. «Είμαι απλώς χαρούμενος που η αυτοπεποίθησή μου δεν κλονίστηκε μετά το πρώτο ημίχρονο. Ξεκίνησα με κάποια άστοχα σουτ και έπρεπε κυριολεκτικά να ηρεμήσω τον εαυτό μου. Οι συμπαίκτες μου ήρθαν σε μένα και μου είπαν: “Ξέρουμε τι μπορείς να κάνεις, απλώς συνέχισε να σουτάρεις”. Είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτούς τους τύπους».

Ωστόσο, ακόμα και αυτά του τα πεπραγμένα στο ΣΕΦ, είχαν ένα ψεγάδι που αναγνώρισε, αυτό των πέντε λαθών του. «Παίζοντας ενάντια στον Ολυμπιακό, που είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, φυσικά θέλεις να δείξεις τι μπορείς να κάνεις ατομικά, αλλά είμαι πολύ ομαδικός τύπος. Όπως είπα, πρέπει να γίνω καλύτερος στο να βρίσκω τους συμπαίκτες μου σε ανοιχτές θέσεις και να δίνω την μπάλα εκεί που πρέπει. Τα λάθη συμβαίνουν, αλλά απλώς πρέπει να γίνω καλύτερος» σε μία κυνική παραδοχή πως μπορεί στο μέλλον να δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα από εκείνον στο παρκέ.

Άλλωστε, τέτοια παιχνίδια του δίνουν κίνητρο. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος, αφού στην τρίτη περίοδο έδειξε έτοιμος ακόμα και για λίγο… trash talk με τους παίκτες του Ολυμπιακού. «Αυτού του είδους τα παιχνίδια με κάνουν να παίζω καλύτερα. Παίζοντας ενάντια σε παίκτες όπως ο Εβάν Φουρνιέ, που έπαιξε για πολλά χρόνια στο NBA, και ο καλός μου φίλος Ντόντα Χολ, τέτοια παιχνίδια βγάζουν το καλύτερο από σένα, γιατί φυσικά θέλεις να νικήσεις. Χάσαμε, αλλά είναι πάντα ευλογία να παίζεις καλά. Κρατάμε την ορμή που έχουμε και τη μεταφέρουμε στο επόμενο παιχνίδι. Κοιτάζω μπροστά» ήταν το μήνυμά του, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας για τον Ηρακλή. Δεδομένα, όμως, με τέτοιες εμφανίσεις και παραγωγικότητα στο σκοράρισμα, θα γίνει ένας από τους αγαπημένους όλων στο Ιβανώφειο.