Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη του Παναθηναϊκού στην «Paladozza» για την αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός «δοκιμάζεται» στην «Paladozza» της Μπολόνια (17/11, 22:00) απέναντι στην Βίρτους για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» έφτασαν στο ιστορικό γήπεδο περίπου δύο ώρες πριν το τζάμπολ, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αποθεώνεται απο μερίδα φιλάθλων του «τριφυλλιού» που βρίσκονται έξω από την αρένα.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta