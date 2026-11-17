Βίρτους - Παναθηναϊκός: «Μπολόνια, φέρνουμε τα χρώματά μας σε σένα»
Ο Παναθηναϊκός «δοκιμάζεται» στην «Paladozza» της Μπολόνια (17/11, 22:00) απέναντι στην Βίρτους για την 12η αγωνιστική της Euroleague.
Η πράσινη παρουσία έγινε αισθητή και στην ιταλική πόλη, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού να κάνει την εμφάνισή της στους δρόμους της πόλης. Η ευρωπαϊκή διαδρομή της φανέλας των «πρασίνων» συνεχίζεται σε διαφορετικούς προορισμούς, με την Μπολόνια να αποτελεί τον επόμενο σταθμό.
Bologna, we’re bringing our colours to you ☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/tgDfd8g5IE— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 17, 2026
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