Το πράσινο χρώμα έφτασε και στους δρόμους της ιταλικής πόλης, λίγο πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός «δοκιμάζεται» στην «Paladozza» της Μπολόνια (17/11, 22:00) απέναντι στην Βίρτους για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Η πράσινη παρουσία έγινε αισθητή και στην ιταλική πόλη, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού να κάνει την εμφάνισή της στους δρόμους της πόλης. Η ευρωπαϊκή διαδρομή της φανέλας των «πρασίνων» συνεχίζεται σε διαφορετικούς προορισμούς, με την Μπολόνια να αποτελεί τον επόμενο σταθμό.