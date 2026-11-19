Η Θύρα 13 συμπληρώνει 60 χρόνια ζωής και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλες τις δικές της ευχές.

Η Θύρα 13 που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οπαδικής βάσης του Παναθηναϊκού συμπληρώνει 60 χρόνια ζωής και είναι στο πλευρό του αθηναϊκού συλλόγου εδώ και δεκαετίες, σε εύκολες και δύσκολες στιγμές. Η πράσινη ΚΑΕ έστειλε τις δικές της ευχές μέσω μιας ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της στο X.

Αναλυτικά:

«𝟲𝟬 𝗬𝗘𝗔𝗥𝗦 𝗢𝗙 𝗚𝗔𝗧𝗘 𝟭𝟯 | 𝟭𝟵𝟲𝟲 - 𝟮𝟬𝟮𝟲 ☘️

60 χρόνια τώρα, μια αγάπη που δεν γνωρίζει όρια, μια πίστη που δεν λυγίζει και μια φωνή που δεν σταματά να βρίσκεται δίπλα στον Παναθηναϊκό, σε κάθε γήπεδο, στα πέταλα ολόκληρης της Γης!

Έξι δεκαετίες γεμάτες στιγμές, αγώνες και θυσίες. Μια σχέση ζωής που περνά από γενιά σε γενιά και παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

Χρόνια πολλά στη Θύρα 13, σε όλους εκείνους που εδώ και 60 χρόνια γράφουν τη δική τους ιστορία στο πλευρό του Παναθηναϊκού και κρατούν πάντα δυνατά την πράσινη σημαία μας ψηλά. Στους αθεράπευτα ρομαντικούς».💚