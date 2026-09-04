H Ελλάδα την κορυφαία παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα

Η Ελλάδα κατακτώντας συνολικά μετάλλια πήρε την 3η θέση στο σχετικό πίνακα στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα, τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος.

To βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, έπεσε στον Τάραντα της Ιταλίας, η αυλαία των 20ών Μεσογειακών Αγώνων. με την Ελλάδα να πετυχαίνει την καλύτερη επίδοσή της στην ιστορία της διοργάνωσης.

Με συνολικά 71 μετάλλια (26 χρυσά, 26 αργυρά και 19 χάλκινα), η Ελλάδα κατέκτησε για πρώτη φορά την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη των Μεσογειακών Αγώνων, ανάμεσα σε 26 χώρες.

Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες που ήταν μέλη της ΔΕΗ Team Hellas των Μεσογειακών Αγώνων, άφησαν αφήσουν πίσω τους παραδοσιακές υπερδυνάμεις του διεθνούς αθλητισμού, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Παράλληλα η συγκομιδή των 71 μεταλλίων, είναι η δεύτερη καλύτερη στην 75ετή ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων, πίσω μόνο από τα 88 μετάλλια το 2001 στην Τύνιδα.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι Μεσογειακοί Αγώνες ανέδειξαν μία νέα γενιά ταλαντούχων Ελλήνων αθλητών ηλικίας 17-19 χρονών που φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι αθλήματα όπως η ξιφασκία, το μπάντμιντον και άλλα κατέκτησαν, για πρώτη φορά στην ιστορία τους μετάλλια σε Μεσογειακούς Αγώνες, κερδίζοντας μεγαλύτερη αναγνώριση και προβολή στο ελληνικό κοινό.

«Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Πλατινένιο Χορηγό της, τη ΔΕΗ, η οποία στήριξε στο σύνολό της την ελληνική αποστολή στο Τάραντο, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη και την πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τις προσπάθειες των μελών της ΔΕΗ Team Hellas των Μεσογειακών Αγώνων, τόνισε μεταξύ άλλων στην ευχαριστήρια επιστολή του προς τους αθλητές και τις αθλήτριες.

"Με βαθιά συγκίνηση και εθνική υπερηφάνεια απευθύνω σήμερα τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλες και όλους σας. Χάρη στην αυταπάρνηση, την ψυχή και την ακλόνητη πίστη των αθλητών μας, η Ελλάδα κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία την 3η θέση στη γενική κατάταξη μεταλλίων των Μεσογειακών Αγώνων.

Η τεράστια αυτή επιτυχία δεν αποτελεί μόνο έναν αθλητικό θρίαμβο. Αποτελεί μια στιγμή που γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια ολόκληρη τη χώρα. Αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει η Ελλάδα όταν αγωνίζεται με ενότητα, πειθαρχία και υψηλό φρόνημα. Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά, να οραματιστούμε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τον ελληνικό αθλητισμό.

Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές και στους προπονητές τους, που με καθημερινή προσπάθεια και αφοσίωση έφεραν την Ελλάδα στην κορυφή. Συγχαρητήρια στις Ομοσπονδίες, στο Αρχηγείο της Αποστολής και σε όλους τους υπαλλήλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, των οποίων η ακούραστη εργασία στήριξε την προετοιμασία και την παρουσία της χώρας μας στους Αγώνες.

Οι μεγάλες αυτές επιτυχίες αυξάνουν τις υποχρεώσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για ακόμη μεγαλύτερη στήριξη των αθλητών, των αθλητριών και των αθλητικών ομοσπονδιών ενόψει των σημαντικών διεθνών διοργανώσεων που ακολουθούν τα επόμενα χρόνια. Η επένδυση στη νέα γενιά του ελληνικού αθλητισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και εθνική ανάγκη"».