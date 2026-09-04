Τρινκιέρι: «Να εντάξουμε έξυπνα Όσμαν-Καλάθη»

Οι ατάκες του προπονητή του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, πριν το φιλικό τουρνουά στο Ούντινε.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε σήμερα το πρωί για Ιταλία, με πρώτο σταθμό το Ούντινε, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα και την Κυριακή, μία εκ των Ρέτζιο Εμίλια, Νάπολι.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, μίλησε στα ιταλικά στην κάμερα της ΚΑΕ, ενόψει της παρουσίας του ΠΑΟΚ στην πατρίδα του, σε αυτό το σημείο της προετοιμασίας, τονίζοντας ότι Όσμαν, Καλάθης (και Μπαζίνας), πρέπει να ενταχθούν έξυπνα στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Με μεγάλη χαρά πάμε να παίξουμε στο τουρνουά της Ούντινε. Είναι μια κρίσιμη στιγμή της προετοιμασίας μας γιατί μόλις επέστρεψαν από τις Εθνικές ομάδες και μόλις τώρα βρεθήκαμε στο γήπεδο, με σχεδόν όλο το ρόστερ. Πάμε στο Ούντινε για να παίξουμε με τρεις εξαιρετικές ομάδες. Χαίρομαι πολύ που θα συναντήσω τον προπονητή της Ούντινε, Αντριάνο Βερτεμάτι, που θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά. Περιμένουμε κάποια βήματα μπροστά, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν μαζεύεις την ομάδα, το τρένο που είχε πάρει φόρα, επιβραδύνει. Οπότε πρέπει να εντάξουμε έξυπνα τους Όσμαν Καλάθη, Μπαζίνα που δεν έχουν πατήσει ακόμα στο γήπεδο μαζί μας. Κι εγώ προσωπικά, λατρεύω αυτήν την περιοχή, οπότε θα νιώθω σα στο σπίτι μου. Τα λέμε σύντομα!»