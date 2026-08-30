Η Μάρθα Ματούλα και η Ελένη Κοροκοζίδη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Mε την πρόκρισή τους στον τελικό του διπλού γυναικών η Μάρθα Ματούλα και η Ελένη Κοροκοζίδη αυτόματα εξασφάλισαν το πρώτο μετάλλιο για το ελληνικό τένις έπειτα από 25 χρόνια σε επίπεδο Μεσογειακών Αγώνων.

Όμως το ελληνικό δίδυμο δεν σταμάτησε εκεί και τελείωσε τη δουλειά στον Τάραντα, οι Ματούλα και Κοροκοζίδη στον τελικό νίκησαν τις Ιταλίδες, Νοέμι Μπαζιλέτι και Βιτόρια Παγκανέτι με 6-4, 7-5 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Μάλιστα η Μάρθα Ματούλα έχει την ευκαιρία να πετύχει το νταμπλ στον Τάραντα, το απόγευμα της Κυριακής νίκησε την Ισπανίδα, Μαρία Γκαρσία με 2-0 σετ και πέρασε στον τελικό του μονού γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τη Νοέμι Μπαζιλέτι.

