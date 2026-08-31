Η Μαρία Στρατουδάκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο αρασέ και στο επολέ ζετέ στα 53κ. άρσης βαρών στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Η Μαρία Στρατουδάκη συνεχίζει τη συλλογή μεταλλίων σε διεθνείς διοργανώσεις, με τη 18χρονη πρωταθλήτρια της άρσης βαρών αυτή τη φορά να σηκώνει πολλά κιλά στο πλαίσο των Μεσογειακών Αγώνων στον Τάραντα.

Συγκεκριμένα η Στρατουδάκη κατάκτησε το ασημένιο μετάλλιο και στις δύο κινήσεις στην κατηγορία των 53κ. γυναικών.

H Στρατουδάκη στο αρασέ είχε τρεις επιτυχημένες προσπάθειες στα 80κ., 82κ. και 83 κιλά, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.Το χρυσό κατέκτησε η Τουρκάλα, Τσανσέλ Οζκάν με 91κ. και το χάλκινο η Ιταλίδα, Τσελίνε Ντέλια με 81κ., αντίστοιχα.

Η 18χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο επολέ ζετέ είχε επιτυχημένες προσπάθειες στα 101κ. και στα 104κ., δεν τα κατάφερε στα 106κ., που θα της χάριζαν το χρυσό μετάλλιο στην κίνηση. Αυτό πήγε στην Ισπανίδα, Άλμπα Σάντεζ Φερέρ με 105κ., ενώ το χάλκινο κατέκτησε η Τσανσέλ Οζκάν με 101κ.