Ο Παναγιώτης Μπιτάδος είναι άπιαστος στο τρέξιμο κι αυτό τον ώθησε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο τρίαθλο στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος έχοντας ως άσο στο μανίκι του τις πολύ καλές επιδόσεις του στο τρέξιμο, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τρίαθλο ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Πρωταθλητής Ελλάδας στο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου και στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας, ο 22χρονος τριαθλητής πρόσθεσε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του.

Ο Μπιτάδος πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 στο Ironman 70.3 και στη μεσαία απόσταση (1,9χλμ. κολύμβηση, 90χλμ. ποδηλασία και 21,1 χλμ τρέξιμο), στον Τάραντα δεν χρειάστηκε να κοπιάσει τόσο πολύ για να στεφθεί μεσογειονίκης.

Κολύμπησε τα 750μ. σε 9:38, κάλυψε τα 20χλμ. ποδηλασίας σε 27:55 και στο πιο δυνατό του χαρτί, έτρεξε τα 5χλμ. σε 15:33 και αυτό ήταν το στοιχείο που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο με συνολικό χρόνο 53:47.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ιταλός, Εουάν Ντε Νίγκρο σε 53:55 και το χάλκινο ο Ισπανός, Εντοάρντο Μπλάνκο Μόγια σε 54:13.

Στην άλλη ελληνική συμμετοχή ο Παναγιώτης Πολύζος πήρε τη 17η θέση σε 59:51.



