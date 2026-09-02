Έλαμψαν οι Έλληνες ιστιοπλόοι στους Μεσογειακούς Αγώνες, με τη Δανάη Ποντίφηξ να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα iQFoiL γυναικών.

Σε τρεις ολυμπιακές κατηγορίες συμμετείχαν οι Έλληνες ιστιοπλόοι στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο και κατέκτησαν τρία μετάλλια. Ένα χρυσό, ένα ασημένιο κι ένα χάλκινο!

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Δανάη Ποντίφηξ στα iQFoiL γυναικών με 28 βαθμούς ποινής σε σύνολο 10 σκαφών από 6 χώρες.

Στις 14 ιστιοδρομίες που έγιναν οι θέσεις της ήταν 1η, 7η,3η (την αφαίρεσε), 4η, 3η, 7η, 1η, 1η, 1η, 3η, 5η, 1η, 4η, 1η και 3η αντίστοιχα.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Μάριος Σταθάς στα ILCA 7 με 56 βαθμούς μεταξύ 19 σκαφών από 12 χώρες.

Στις 11 κούρσες που έγιναν τερμάτισε 6η, 1η, 11η (την αφαίρεσε), 3η, 4η, 5η, 10η, 2η, 8η, 6η και 11η αντίστοιχα.

Παράλληλα, στην ίδια κατηγορία, τέταρτος τερμάτισε ο Αδαμάντιος Πετριανός με 61 βαθμούς. Στις κούρσες του τερμάτισε 7ος, 10ος, 6ος, 1ος, 6ος, 3ος, 20ος (την αφαίρεσε), 6ος, 7ος, 2ος, 13ος

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στα ILCA 6 η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025 και 2026 στην κατηγορία Youth Ερμιόνη Γκίκα με 56 βαθμούς σε σύνολο 19 σκαφών από 12 χώρες.

Έγιναν 11 ιστιοδρομίες και οι θέσεις της ήταν 1η, 10η, 6η, 5η, 4η, 3η, 4η, 9η, 5η, 12η (την αφαίρεσε) και 9η αντίστοιχα.