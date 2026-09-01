Η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών νικώντας την Αλγερία με 29-25 κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Δύο στα δύο για τις εθνικές ομάδες χάντμπολ στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα, καθώς μετά το ασημένιο μετάλλιο από τους άνδρες, στο βάθρο ανέβηκαν και οι γυναίκες, καθώς επιβλήθηκαν επί της Αλγερίας με 29-25 στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο.

Ο μικρός τελικός ήταν ντέρμπι από την αρχή, με την εθνική ομάδα μετά το 42ο λεπτό να πετυχαίνει σερί 4-0, να ξεφεύγει με 20-16 στο 44'.

Η Αλγερία μείωσε σε 22-20 στο 48', όμως οι παίκτριες της εθνικής ομάδας είχαν την ψυχραιμία να διατηρήσουν το προβάδισμα και να φθάσουν στο τελικό 29-25.

Τα πεντάλεπτα: 0-2, 2-4, 5-7, 8-9, 11-11, 13-13 (ημ.), 15-15, 16-16, 21-17, 23-20, 26-23, 29-25.

Eλλάδα (Δανήλος): Κερλίδη 2, Μεντεσίδου 1, Γκάτζιου 1, Σαμολαδά 3, Τσικνάκη (8/30, 27%), Ανδρίτσου 9, Τροχίδου 7, Παπαδοπούλου 2, Κουκμίση, Βασιλείου, Μανιά 2, Χριστοπούλου, Σεβδίλη 2, Καπρινιώτη.

