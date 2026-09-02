Η Ραφαέλα Σπανουδάκη με 23.07 ισοφάρισε τη 2η καλύτερη επίδοση της καριέρας της στα 200μ., κατακτώντας και το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη φύλαγε το καλύτερο στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου, με την 32χρονη σπρίντερ να συνδυάζει τις κούρσες της στα 200μ. στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα, με δύο από τις κορυφαίες επιδόσεις της καριέρας της και το ασημένιο μετάλλιο.

Η Σπανουδάκη στον τελικό του αγωνίσματος σημείωσε 23.07, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ισοφαρίζοντας τη 2η κορυφαία επίδοση της καριέρας της, που είχε σημειώσει στην Μπάνσκα Μπίστριτσα, τον Αύγουστο του 2005, ενώ «άγγιξε» το ατομικό της ρεκόρ των 23.04, που είχε πετύχει τον Μάιο του 2005 στο Ντουμπάι.

Η Σπανουδάκη στα προκριματικά ήταν η ταχύτερη σημειώνοντας ρεκόρ περιόδου με 23.09, επίδοση που είναι στην 4άδα των καλύτερων της πορείας της στο αγώνισμα. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Ιταλίδα, Βιτόρια Φοντάνα (22.93) και το χάλκινο η Τουρκάλα, Σίλα Κόλογλου με 23.12.

Σε άλλες ελληνικές συμμετοχές στην τελευταία ημέρα των αγώνων στη διοργάνωση, η Σταματία Σκαρβέλη ήταν 4η στη σφυροβολία με 66,27μ., με την Ιταλίδα, Σάρα Φαντίνι να πετυχαίνει ρεκόρ αγώνων στα 73,02μ., ενώ η Δήμητρα Γναφάκη ήταν 6η στα 400μ. εμπ. με 58.35.



