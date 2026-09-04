Μπαλογκάν: Έμεινε εκτός απόστολής για τους αγώνες της Μονακό στο Conference League

Ο Φολαρίν Μπαλογκάν έμεινε εκτός αποστολής για τους αγώνες της Μονακό στη League Phase του Conference League, λίγες ημέρες αφότου «ναυάγησε» η μεταγραφή του στην Έβερτον.

Οι αναποδιές για τον Φολαρίν Μπαλογκάν δεν λένε να τελειώσουν, με τον Αμερικανό επιθετικό να μην συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή της Μονακό για τα παιχνίδια του Conference League, λίγες ημέρες αφότου η μεταγραφή του στην Έβερτον...«ναυάγησε».

Οι Μονεγάσκοι ανακοίνωσαν ότι ο διεθνής στράικερ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί σε κανέναν από τους τέσσερις φετινούς αγώνες της ομάδας μέχρι στιγμής, επέστρεψε κανονικά στις ομαδικές προπονήσεις ωστόσο δεν ταξίδεψε μάζι με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στην γαλλική πρωτεύουσα για τη σημερινή αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν (04/09, 22:00), ούτε θα είναι στη διάθεση του Φελίπε Λουίζ για τα ματς της League Phase της τρίτης τη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

❗️ Folarin Balogun is not included in AS Monaco’s UEFA Conference League list. ❌🇺🇸 pic.twitter.com/LwxKKmp5yQ September 3, 2026

Θυμίζουμε πως ο 25χρόνος φορ ήταν κοντά στο να ενταχθεί στα «ζαχαρωτά» την περασμένη Τρίτη (01/09), την τελευταία ημέρα της θερινής μεταγραφικής περιόδου για τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, αλλά επέλεξε να αποσυρθεί από τη συμφωνία, επειδή ένιωθε άβολα που ο αγγλικός σύλλογος εξέφρασε αμφιβολίες για την υγεία του κατά τη διάρκεια των εργομετρικών εξετάσεων.

Folarin Balogun 'didn't feel comfortable' with how Everton treated him during his medical.



Monaco sporting director Thiago Scuro explains why the proposed move fell through in the final moments of transfer deadline day. pic.twitter.com/rfmGd3SchV September 2, 2026

Η Μονακό βρίσκεται υπό πίεση να πουλήσει τον Μπαλογκάν, ή έναν άλλον από τους κορυφαίους παίκτες της, καθώς πρέπει να συγκεντρώσει χρήματα για να συμμορφωθεί με τους οικονομικούς κανόνες του γαλλικού πρωταθλήματος. Για αυτόν τον λόγω άλλωστε προτίθεται να πουλήσει τον επιθετικό σε ένα πρωτάθλημα όπου η μεταγραφική περίοδος παραμένει ανοιχτή. Μια τέτοια επιλογή είναι η Σαουδική Αραβία, όπου το παράθυρο της κλείνει στις 12 Οκτωβρίου.